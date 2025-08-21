La ‘Luna Negra’ ocurrirá este sábado 23 de agosto, según informa el Observatorio Astronómico de Quito. Este fenómeno corresponde a la tercera Luna nueva del verano boreal, lo que la convierte en un evento poco común. Aunque no será visible la Luna, los especialistas destacan que el cielo se mantendrá más oscuro de lo habitual, ideal para quienes disfrutan de la astronomía.

La ‘Luna Negra’ no es un término oficial de la ciencia.

Describe un fenómemo ‘raro’.

Ocurre con poca frecuencia en el calendario lunar.

La ausencia de luz lunar deja un cielo más despejado.

Es una oportunidad para la observación astronómica amateur.

Más noticias

🔭 Qué observar durante la ‘Luna Negra’

El Observatorio Astronómico de Quito explica que este tipo de noches permiten mirar objetos de cielo profundo con mayor nitidez. Entre ellos destacan nebulosas, cúmulos estelares y galaxias que normalmente se ven opacados por el resplandor lunar.

No te pierdas de leer: Fallo en Grok de Elon Musk expone miles de conversaciones privadas en la web

Los cielos despejados son ideales para telescopios.

Es recomendable alejarse de las luces de la ciudad.

El evento favorece la práctica de astrofotografía.

Las largas exposiciones en cámaras réflex capturan mejor los detalles.

📸 Guía básica para aprovechar la noche

Para quienes no son expertos en astronomía, esta ‘Luna Negra’ representa una oportunidad de iniciarse en la observación del espacio. Con algunas recomendaciones sencillas se puede disfrutar del espectáculo celeste.

Te puede interesar: Millie Bobby Brown, la ‘Once’, convierte en abuelo a Bon Jovi

Busca un lugar apartado de la contaminación lumínica.

Lleva una manta o silla cómoda para pasar varias horas.

Si tienes binoculares, úsalos para ver cúmulos de estrellas.

Ajusta tu cámara en modo manual y con trípode.

Ten paciencia: los mejores resultados se logran con largas exposiciones.

Te recomendamos: