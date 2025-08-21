Millie Bobby Brown, la estrella que conquistó el mundo con ‘Stranger Things’, acaba de dar un paso enorme en su vida personal. La actriz británica y Jake Bongiovi, hijo del cantante Jon Bon Jovi, anunciaron que se han convertido en padres de su primera hija. La noticia, compartida en Instagram, reveló que la pareja optó por la adopción de su niña este verano, generando emoción entre sus seguidores y medios internacionales como El País y Chic Magazine.

Millie Bobby Brown: Una felicidad compartida 🌸

“Este verano hemos dado la bienvenida a nuestra dulce niña mediante adopción”, escribió Millie Bobby Brown junto a Jake Bongiovi. “Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso próximo capítulo de la paternidad, en paz y privacidad. Y de repente fueron tres”. La publicación rápidamente superó los 600 mil “Me gusta”, lo que evidencia la conexión que Millie mantiene con su público, acostumbrado a sus cambios de vida y estilo desde que alcanzó fama mundial a los 12 años.

¿Cómo llegó este momento? 🤔

La actriz de 21 años y el actor de 23 se casaron en secreto en mayo de 2024, en la Toscana, con solo familiares y amigos cercanos. La boda se hizo pública meses después, destacando la discreción de Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi. Jon Bon Jovi, orgulloso padre, comentó que la pareja estaba feliz y que la ceremonia fue un evento familiar muy íntimo.

El sueño de ser madre 🌷

Millie Bobby Brown había expresado anteriormente su deseo de formar una familia numerosa. En entrevistas con The Sunday Times y el podcast SmartLess, la actriz confesó que no veía diferencia entre tener un hijo biológico o adoptar. Su prioridad era brindar amor y construir un hogar lleno de vida junto a Jake, con quien comparte la visión de un futuro familiar pleno.

Entre actuación y maternidad 🎬👶

Este anuncio llega justo antes del estreno de la quinta y última temporada de ‘Stranger Things’, donde Millie Bobby Brown retoma su icónico papel de Eleven (Once). La actriz enfrenta ahora el desafío de equilibrar la maternidad con su carrera actoral y su rol como productora, sin perder la cercanía con sus seguidores ni su autenticidad en redes.

