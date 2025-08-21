Elon Musk vuelve a estar en el centro de la atención tecnológica por Grok, su chatbot en la red social X. Una investigación de Forbes reveló que más de 370 000 conversaciones privadas quedaron accesibles en buscadores como Google y Bing debido a un fallo en la función de “compartir”.

Grok funciona de manera similar a ChatGPT y Gemini, ofreciendo respuestas automatizadas a los usuarios.

Cada vez que un usuario compartía un chat, se generaba un enlace público.

Esos enlaces fueron indexados por motores de búsqueda sin advertencia previa.

El error expone desde consultas cotidianas hasta datos sensibles y actividades ilícitas.

xAI, la startup de Musk, no ha emitido declaraciones oficiales sobre la falla.

Más noticias

⚠️ Riesgos de privacidad y seguridad en Grok de Elon Musk

TechCrunch, citado por TN, advirtió que el fallo deja al descubierto “los deseos menos respetables de los usuarios”, incluyendo instrucciones sobre drogas, hackeo de billeteras electrónicas y conversaciones sexuales con avatares de IA. Incluso se registraron planes para dañar a terceros, incluidos supuestos ataques contra el propio Musk.

No te pierdas de leer: WhatsApp y el emoji de calavera: el significado irónico que debes conocer

Algunos usuarios compartieron contraseñas, documentos y consejos médicos sin saberlo.

La función de “modo picante” en Grok permite crear avatares no aptos para menores.

Organizaciones estadounidenses ya exigieron una investigación urgente por esta función.

La ventana emergente que pide la edad es fácil de eludir, aumentando el riesgo para menores.

Casos similares ocurrieron con ChatGPT y Meta, donde funciones parecidas fueron suspendidas.

🌐Reacciones y contexto tecnológico

Según Computing, periodistas y expertos confirmaron la exposición involuntaria de sus chats. Andrew Clifford, del medio británico Sentinel Current, indicó que desconocía que sus conversaciones serían públicas y optó por cambiar a Gemini AI de Google. Nathan Lambert, del Instituto Allen para IA, también descubrió que sus resúmenes privados estaban accesibles en la web.

Te puede interesar: Meta lanza función de traducción de voz con IA en Facebook e Instagram. Así funciona

La comunidad tecnológica alerta sobre riesgos de privacidad y seguridad pública.

Musk había celebrado decisiones de OpenAI para suspender funciones similares.

xAI no ha aclarado cuándo se implementó el botón de compartir.

Grok sugiere a los usuarios revisar la configuración de compartición y contactar directamente a xAI.

El incidente genera dudas sobre la regulación de chatbots y su uso responsable.

Te recomendamos: