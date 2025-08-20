Meta anunció la disponibilidad global de su nueva función de traducción de voz con inteligencia artificial en Facebook e Instagram, informó Techcrunch. La herramienta permite que los creadores de contenido traduzcan su voz a otros idiomas, empezando con inglés y español, ampliando así su audiencia.

La función fue presentada inicialmente en la conferencia Meta Connect del 2024, donde se realizaron pruebas piloto en ‘reels’, según The Economic Times.

Utiliza la voz y el tono del creador para que la traducción suene auténtica.

Incluye una opción de sincronización labial para que los movimientos de boca coincidan con el audio traducido.

Disponible para creadores de Facebook con 1 000 seguidores o más y todas las cuentas públicas de Instagram, donde Meta AI está disponible, indicó Techcrunch.

Los usuarios pueden activar o desactivar la traducción antes de publicar su ‘reel’, manteniendo intacta la versión original.

Cómo funciona la traducción de voz con Meta AI ⚙️💻

Captura de pantalla.

El acceso a la función es sencillo. Antes de publicar un ‘reel’, los creadores verán la opción “Translate your voice with Meta AI”, reporta The Economic Times. Podrán elegir incluir sincronización labial y revisar la traducción antes de que se publique.

Al hacer clic en “Share now”, la traducción se genera automáticamente.

Los espectadores verán un aviso indicando que el ‘reel’ fue traducido con Meta AI.

Los usuarios pueden desactivar traducciones en idiomas específicos desde el menú de configuración.

Facebook permite hasta dos hablantes por ‘reel’ para garantizar precisión en la traducción.

Se recomienda grabar videos de frente, hablar con claridad y minimizar ruidos de fondo o música, según Techcrunch.

Beneficios para creadores y métricas de alcance 📊🌍

Además de la traducción automática, Meta proporciona nuevas métricas en el panel de Insights, donde los creadores pueden conocer las visualizaciones por idioma, informó Techcrunch. Esto facilita la comprensión de cómo sus contenidos llegan a nuevas audiencias y ayuda a planificar futuras traducciones.

Los creadores pueden subir hasta 20 audios traducidos manualmente en Facebook para expandir su alcance, indica The Economic Times.

La función permite ampliar la audiencia más allá de mercados de habla inglesa o española.

Las traducciones futuras incluirán más idiomas, aunque Meta no ha detallado cuáles, reporta Techcrunch.

Adam Mosseri, director de Instagram, explicó en su cuenta oficial: “Si podemos ayudar a los creadores a llegar a audiencias que hablan otros idiomas, podemos ayudarles a crecer su seguimiento y aprovechar mejor la plataforma”.

La función refuerza la estrategia de Meta de integrar inteligencia artificial en sus productos para mejorar la accesibilidad y el alcance global.

