Christian Nodal y Ángela Aguilar sorprendieron al reaparecer en Beverly Hills luego de la polémica entrevista del cantante con Adela Micha, según informó Hola! La pareja fue vista disfrutando de un paseo relajado, mostrando que su relación sigue firme a pesar de la atención mediática.

Más noticias

¿Qué pasó entre Christian Nodal y Ángela Aguilar?:

🍽️ Christian Nodal y Ángela Aguilar: Un almuerzo que llamó la atención

El pasado 16 de agosto de 2025, Christian Nodal y Ángela Aguilar fueron captados de la mano y escoltados por su equipo de seguridad. Antes de recorrer las tiendas del vecindario, hicieron una parada en el restaurante italiano Cipriani, famoso entre celebridades como Taylor Swift y Shakira. Allí compartieron un almuerzo tranquilo, aunque sus expresiones eran discretas y apenas esbozaban sonrisas, según reportó Quién.

Te puede interesar: Fallo en Grok de Elon Musk expone miles de conversaciones privadas en la web

🛍️ Shopping y estilo en las calles de Beverly Hills

Tras el almuerzo, Christian Nodal y Ángela Aguilar recorrieron algunas tiendas de la exclusiva zona. Ángela lució un look boho chic con falda blanca, top amarillo tipo corsé y bolso Hermès, mientras Nodal optó por un atuendo country relajado con jeans azul claro y botas a juego. Ambos usaron gafas para protegerse del sol, lo que reafirma sus estilos personales.

Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron:

👀 La reacción tras la entrevista

Esta salida es una de las primeras de la pareja después de que Nodal hablara públicamente de su relación, su separación de Cazzu y su rol como padre de Inti. En la conversación, el cantante reveló que tuvieron que confirmar su noviazgo antes de tiempo debido a un intento de extorsión por parte de una revista que tenía 560 fotos de su boda espiritual, indicó Quién.

¿Cuántos años le lleva Nodal a Ángela Aguilar?:

👨‍👩‍👧‍👦 El clan Aguilar también en Beverly Hills

Tan solo dos días después, Pepe Aguilar y su familia visitaron el restaurante Cipriani. La presencia de Ángela y Nodal reafirma la cercanía con su familia y muestra cómo manejan la vida pública sin perder la privacidad de su relación, según reportó Hola!

No te pierdas de leer: ¿Listo para la ‘Luna Negra’? Descubre cuándo ocurrirá

Christian Nodal y Ángela Aguilar dejaron claro que, pese a la polémica mediática, su relación continúa fuerte. Sus paseos por Beverly Hills son un reflejo de tranquilidad y complicidad, mientras ambos enfrentan la fama con discreción y estilo.

Christian Nodal y Ángela Aguilar romance:

Te recomendamos: