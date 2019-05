Cumbres andinas, opción para el feriado

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Ecuador es uno de los países más montañosos de la región y precisamente entre junio y agosto, el país es uno de los destinos favoritos para quienes gustan del andinismo.

Montañas como Cotopaxi, Antisana, Cayambe, Ilinizas, Rucu Pichincha, Tungurahua, Chimborazo y El Altar son muy visitadas en esta época, aunque siempre se recomienda el acompañamiento de guías de montaña certificados.



Según Rodrigo Salas, director de productos del Ministerio de Turismo, destinos como el Rucu Pichincha están despertando gran interés entre los turistas internacionales, por los paisajes, fauna y flora que se puede encontrar sobre los 4 100 msnm.



“Al Rucu siempre lo tuvimos allí y no supimos aprovecharlo. En feriados y fines de semana hay que ver la cola que se forma para subir a la montaña”, menciona. Esto permitió que los turistas alarguen su permanencia en Quito, ya que planean hacer la cumbre del Rucu y el Guagua Pichincha, sorteando al Padre Encantado, una elevación montañosa que se encuentra entre los dos volcanes quiteños.



Hernán Bonilla, guía de la Asociación Ecuatoriana de Guías de Montaña (Aseguim), recomienda ser muy observador mientras se asciende, con el fin de establecer puntos de referencia del camino.

El Rucu Pichincha se ubica en la cordillera occidental y su cima está a 4 794 msnm. Su última erupción fue en 1859. Foto: Cortesía

“Si se nubla el trayecto, hay que tener en cuenta que Quito está a sus espaldas, que se camina hacia el oeste cuando se asciende y se regresa por el este. Eso es fundamental dentro del sentido de orientación”, reseña. Añade que hay que establecer un itinerario que incluya tiempos, además de informar a un conocido o familiar sobre la ruta que van a realizar y el destino que visitarán.



“Hacer cumbre del Iliniza Norte, por ejemplo, implica dos horas de caminata hasta llegar al refugio, otras dos horas para hacer la cumbre y dos horas más para bajar”, añade.



En destinos como el Antisana, a más de la planificación previa, se debe tener mayor experiencia en escalada, ya que el nivel es muy técnico, sobre todo en sus glaciares.



En el Cayambe y el Cotopaxi, en cambio, acceder a sus refugios no tiene mayor complicación, incluso se ofertan tours que le llevan desde Quito hacia estas montañas.



César Baculima, del grupo de montañistas El Sadday, añade que hay sitios donde la señal de telefonía móvil no tiene buena cobertura, razón por la cual debe ir acompañado de un guía de montaña.



“Hay que tener cuidado en el Antisana, en ciertos lugares del anillo de Cuicocha y en la parte baja del Quilotoa, donde no hay buena señal”, recalca.

Si va a la montaña, equípese adecuadamente, use zapatos cómodos y asesórese bien sobre el destino que visitará.

‘Tips’ de montaña

​

Calzado adecuado y sobre todo cómodo, para largas caminatas.

Ropa apropiada para el frío, gafas, gorra, protector solar.

Hidratación será fundamental para soportar las grandes caminatas.

Plan de contingencia en caso de presentarse alguna emergencia.