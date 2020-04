¿Cómo cuidar el cabello durante la cuarentena?

LEA TAMBIÉN

Este tiempo de confinamiento se puede aprovechar para dar especial cuidado al cabello. Los tratamientos hidratantes y un descanso de las herramientas de calor o químicos permitirán recuperar la salud capilar.

Para Miguel Ángel Cavallero, estilista propietario de Cava Studio, este tiempo de cuarentena puede ser positivo para aprovechar y dejar de lado el uso de rizadores, secador y planchas que se suelen utilizar con frecuencia para estilizar el cabello para ir al trabajo o a reuniones sociales.



El disponer de un poco más de tiempo en el día se puede invertir en cuidados de belleza y aprovechar de productos caseros para elaborar tratamientos que se pueden aplicar una vez por semana. Cavallero explica que es importante que luego de aplicar cualquier tratamiento se lave el cabello con shampoo.



El cortar el cabello en casa no está recomendado. La estilista Sunmy Jo de Le Ali Beauty Lab, dice que durante este periodo se debe evitar experimentar cortar o tinturar el pelo porque se corre el riesgo de que el resultado final no sea el deseado y que no haya soluciones inmediatas. Estos trabajos deben estar en manos de un profesional.



En eso acuerda el estilista Cavallero quien añade que si hay urgencia de cortar el cabello, sobre todo en el caso de los niños, se debe hacer cortes mínimos y muy sutiles. En caso de las niñas que tienen flequillo, este suele crecer y estorbar, por lo que se recomienda hacer un corte pequeño de las puntas a la altura de las cejas pero nunca más arriba. Pero lo mejor es esperar para acudir a un profesional.



Para quienes tienen el cabello tinturado, el cuidado debe ser más especial. Si se tiene un color rubio, Cavallero recomienda hacer un enjuague con una mezcla de dos tapas de vinagre blanco y un litro de agua. Esto luego de lavarlo con shampoo. Ayudará a fortalecer las puntas, debe hacerlo una vez por semana.



El lavado y la hidratación es otro punto clave. Sunmy Lo dice que la frecuencia de lavado depende de si el cabello es tinturado o normal. En el caso del primero se recomienda lavarlo pasando dos o tres días para conservar el color; si el cabello está al natural, se puede lavarlo pasando un día.



Esta estilista recomienda aplicar mascarillas hidratantes una vez por semana para mantener nutrido el cabello. Dice que se puede hacer una mezcla con un aguacate, una cucharada de aceite de oliva, una de miel y 100 mililitros de leche de coco. "Se mezcla todo y luego se aplica y deja actuar durante 30 minutos. Después se hace un lavado con champú. Este tratamiento es ideal para todo tipo de cabello, para adultos y niños”, añade.

Los especialistas acuerdan que la cuarentena se debe aprovechar para recuperar la salud capilar y dar un respiro al cabello, y que luego se deba acudir a un profesional para los cortes o para retomar la coloración.