Costa Rica recomienda no usar vaporizadores y buscará prohibirlos

El Ministerio de Salud de Costa Rica emitió este lunes 11 de noviembre de 2019 una alerta sanitaria mediante la cual recomienda a la población no utilizar vaporizadores ni cigarros electrónicos, dispositivos que buscará prohibir en espacios públicos.

El ministro de Salud, Daniel Salas, explicó que las autoridades de Estados Unidos han emitido una alerta por la detección de 1 888 casos de un síndrome pulmonar asociado al uso de vaporizadores y cigarros electrónicos que administran nicotina, e incluso dispositivos que no administran esa sustancia.



Además, dijo que en Estados Unidos ya se contabilizan 37 muertes asociadas a ese síndrome.



"El Ministerio de Salud va a dar la indicación para que se empiece a vigilar este síndrome en la población costarricense (...) y va a apoyar y gestionar todas las medidas que pretendan prohibir o regular el uso de estos dispositivos en espacios públicos", afirmó Salas en una declaración enviada a los medios.



El ministro aseguró que no solo está en riesgo la salud de las personas que utilizan los dispositivos, sino también la de quienes les rodea, pues el vapor que emiten "tiene partículas ultrafinas, químicos y metales pesados".



"El Ministerio de Salud no aprueba el uso de vaporizadores como reemplazo (del cigarrillo) o método para dejar de fumar, porque puede ser igual o más dañino", expresó.



Según el Ministerio de Salud, la evidencia científica confirma que los vaporizadores pueden provocar además dificultad para respirar, irritación de garganta y boca, tos seca, desarrollo de síntomas respiratorios, aumento de enfermedad respiratoria severa, reducción de la función inmune pulmonar, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, dolor de pecho, aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, insuficiencia renal, niveles bajos de sodio, síntomas gastrointestinales, entre otros.

La alerta sanitaria emitida por Costa Rica instruye a todos los centros de salud del país a notificar los casos del síndrome pulmonar en los que los pacientes presenten un historial de uso de este tipo de dispositivos electrónicos.