Costa Rica apuesta al plasma equino para bajar las hospitalizaciones por covid-19

Un tratamiento antiviral elaborado con plasma de caballos inmunizados es la esperanza de Costa Rica para enfrentar la creciente propagación del covid-19 en el país, y evitar la amenaza de saturación de los hospitales públicos.

El Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica (UCR) elaboró un lote inicial de mil frascos de 10 ml cada uno con el antiviral que está siendo sometido a prueba en 27 pacientes contagiados con el nuevo coronavirus.



“Se espera poder darlo a un paciente en una fase temprana, cuando los síntomas no son muy severos y la carga viral no es tan grande”, explicó a la AFP Andrés Hernández, farmacéutico regente del instituto.



Indicó que la expectativa es que el medicamento pueda neutralizar el virus y que en unos cuatro días decaigan los síntomas y que el paciente ya no tenga dificultad para respirar y desaparezca la fiebre.



Antes de aplicarlo a pacientes, el antiviral de plasma equino fue sometido a pruebas en un laboratorio de la Universidad George Mason de Virginia, Estados Unidos, que hizo el estudio externo y comprobó su capacidad de anular el virus.



“Expusimos los anticuerpos producidos en caballos a varias diluciones del virus SARS-CoV-2 en cultivos celulares y evidenciamos que el virus fue neutralizado”, comentó el investigador estadounidense Charles Bailey, a cargo del estudio de la universidad estadounidense.

Prueba en marcha



La oficina de prensa de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), a cargo de los hospitales públicos, confirmó que el tratamiento está en fase dos de experimentación con 27 pacientes para determinar su eficacia. De resultar positivo, se ampliará la investigación a un grupo mayor de internados.



La CCSS y la UCR presentaron el 2 de octubre los resultados preliminares del estudio, que permitió determinar que el tratamiento “demostró ser muy seguro, lo cual sugiere una adecuada (tolerancia)” por parte de los pacientes, indicó el médico Willem Buján.



Los resultados permiten dar luz verde a la fase 3, en la que se aplicará a cientos de pacientes, aunque faltan estudios para determinar la dosis adecuada para tratar a los pacientes de acuerdo con la gravedad del contagio, agregó Buján, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica.

El tratamiento es probado en momentos que las autoridades sanitarias de Costa Rica alertan de una cercana saturación de los hospitales públicos por la fuerte ola de contagios del covid-19, con alrededor de mil nuevos casos diarios.



Costa Rica registró hasta este viernes 2 de octubre más de 77 000 contagios y más de 900 muertes por la enfermedad.



Para elaborar el medicamento, el instituto recurrió a su experiencia de medio siglo en la producción de sueros antiofídicos, que actualmente exporta a otros países Centroamericanos, Ecuador, Colombia, Perú y varias naciones africanas.



El Instituto Clodomiro Picado obtuvo las proteínas del coronavirus de laboratorios de China y Reino Unido y las utilizó para inmunizar seis caballos donados para el tratamiento.



“Se les dio un seguimiento para ver si desarrollaban anticuerpos”, indicó Hernández sobre los caballos.



Cuando se determinó que tenían suficientes anticuerpos, se extrajo sangre y se separó el plasma, donde están los anticuerpos, y se purificó para obtener la solución contra el virus SARS-CoV-2.



Caballos salvadores



El farmacéutico explicó que las proteínas contienen la llave que permite el virus invadir las células de la persona infectada, por lo que se espera que los anticuerpos permitan neutralizar su acción y que el organismo del paciente lo elimine.



En los predios del instituto en Coronado, en las montañas al noreste de San José, suelen estar algunos caballos utilizados en la obtención de suero antiofídico o el antiviral para covid-19.

“Nosotros siempre hemos trabajado con caballos porque es un animal dócil, es muy inteligente y el volumen de sangre que tiene nos permite tener una gran cantidad de plasma”, dijo Hernández.



Luego de producir las primeros mil dosis del antiviral, el instituto espera disponer de más caballos para ampliar la producción cuando se obtengan los resultados de las pruebas.



El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, comentó a AFP que el tratamiento con plasma equipo será puesto a disposición países y organizaciones mediante un repositorio voluntario creado con apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para compartir tecnologías contra el nuevo coronavirus.



“Ese procedimiento se compartirá como capital intelectual desarrollado en el país, se busca compartirlo con otras personas (...) y que lo puedan replicar”, indicó Alvarado.