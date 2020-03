Seis agentes desinfectantes eliminan los coronavirus en las superficies

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los coronavirus pueden persistir en superficies como metal, vidrio o plástico entre dos horas hasta nueve días en temperatura ambiente, pero hay agentes desinfectantes que lo reducen eficazmente en apenas un minuto.

Un reciente estudio de investigadores de la University Medicine Greifswald, Institute for Hygiene and Environmental Medicine y de Ruhr University Bochum, de Alemania, reveló que la contaminación de las superficies táctiles frecuentes en entornos sanitarios es una fuente potencial de transmisión viral, por lo que ven plausible su desinfección.



Aunque, a una temperatura de 30°C o más, la duración de la persistencia es más corta.



En el caso del acero, a 21° C puede tener una persistencia de cinco días; mientras que el aluminio- a igual temperatura- se reduce su permanencia de dos a ocho horas. El vidrio, el cloruro de polivinilo, la cerámica, el teflón y el caucho de silicona también tienen una resistencia similar a la del acero.



En el plástico, que es muy usado durante el día, puede persistir a temperatura ambiente de dos a seis días, mientras que los guantes quirúrgicos de látex tienen un tiempo de ocho horas.

​



La inactivación de los coronavirus por agentes biocidas, en pruebas de laboratorio, fueron variables. Por ejemplo: los datos obtenidos con cloruro de benzalconio en tiempos de contacto razonables fueron contradictorios: en 10 minutos, una concentración de 0,2% no reveló eficacia, en tanto, que una concentración de 0,04-0,05% fue bastante efectiva.



El hipoclorito de sodio, cuyo uso se ha masificado en esta emergencia sanitaria, requirió una concentración de al menos 0,21% para ser efectivo. El peróxido de hidrógeno dio resultados con una concentración de 0,5% y un tiempo de incubación de un minuto y el etanol funcionó en igual tiempo con una concentración de hasta 71%.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda “garantizar que los procedimientos de limpieza y desinfección ambiental se sigan de manera consistente y correcta. La limpieza a fondo de las superficies ambientales con agua y detergente y la aplicación de desinfectantes de uso hospitalario de uso común (como el hipoclorito de sodio) son procedimientos efectivos y suficientes ".



Durante la investigación no se encontraron datos sobre la transmisión de los coronavirus de las superficies contaminadas a las manos. Sin embargo, se logró demostrar con el virus de la influenza A que un contacto de cinco segundos puede transferir el 31,6% de la carga viral a las manos. La eficiencia de transferencia fue menor (1.5%) con el virus de la parainfluenza 3 en igual tiempo.



Estos datos son significativos al unirse con un estudio observacional en el que se concluyó que los estudiantes se tocan la cara con sus propias manos, en promedio, 23 veces por hora; están en contacto con la piel un 56%; seguido por la boca el 36%; mientras que el 31% con la nariz y otro porcentaje igual al último con los ojos.



La OMS recomienda aplicar desinfectantes para manos de base de alcohol, por ejemplo, después de quitarse guantes se han evaluado dos formulaciones efectivas basadas en 80% de etanol o 75% de 2-propanol.



Los coronavirus, en consecuencia, pudieran transmitirse a través de gotas, manos o superficies contaminadas, por lo que no está demás su b.