Consejos para comprar en línea con más seguridades

Durante esta semana, varios comercios desarrollarán sus semanas de descuentos por compras virtuales. Esto conlleva a un mayor número de ataques informáticos para obtener información sensible como tarjetas de crédito o accesos a banca en línea.

El experto en ciberseguridad Sebastián Chamorro aconseja comprar en páginas y plataformas que ofrezcan un doble factor de autenticación.

​

Se trata de una medida de seguridad que requiere de un código obtenido a partir de una aplicación o un mensaje SMS.



En efecto, en algunos sistemas se utiliza un ‘software’ separado del navegador web para ingresar el código.



Las tarjetas de crédito han popularizado este factor adicional de seguridad, a través de números que se activan y posibilitan hacer la transacción por un máximo de cinco minutos. La plataforma solicitará el código de acceso.



Se trata de una contraseña aleatoria de un solo uso. Esta se utiliza para la verificación de la identidad del consumidor. Si se pasa del tiempo límite, se requerirá del envío de otra clave.



Chamorro sostiene que los sistemas de doble factor de autenticación son mucho más seguros que las contraseñas individuales. Incluso si un atacante logra infectar un equipo y roba una clave, el acceso no podrá ser logrado ya que no cuentan con el código temporal.



Wilson Burbano, experto en ciberseguridad, en cambio, indica que los servicios de pago como PayPal, Apple Pay y Google Pay también brindan una capa adicional de protección. Registrar una tarjeta de crédito en ellos es gratuito.



Además, es importante mantener actualizados los dispositivos desde los que se van a hacer las compras ‘on-line’, sean estos: teléfonos móviles, ‘laptops’, tabletas o computadoras de escritorio.



Tener el ‘software’ al día evita agujeros de seguridad. Los fabricantes suelen solucionarlo con ‘updates’ periódicas. También hay que actualizar las ‘apps’ que se estén empleando.



De igual manera, es imprescindible instalar un antivirus. Los filtros web impiden que el usuario navegue por sitios identificados como ejecutores de estafas, ataques ‘phishing’ o propagadores de ‘malware’ como los criptomineros.



Hay que cerciorarse también de que las direcciones comiencen con los caracteres ‘https’, no solo ‘http’. Además, es necesario fijarse que junto a la dirección URL esté el ícono de un candado cerrado. Esto prueba que esa tienda ‘on-line’ tiene un certificado de cifrado de información.



No es acertado hacer las compras en línea usando una red pública abierta. Es mejor emplear los datos del teléfono móvil, pues estos brindan más seguridad incluso que una conexión WiFi particular.



La mayoría de mercados virtuales obligan a sus clientes a crear una cuenta en su página web. El navegador muy probablemente preguntará si se quiere guardar el método de pago para próximas compras.



Eso es algo que hay que evitar; es preferible escribir todos los números de la tarjeta de crédito en cada adquisición.



Además, todos los navegadores ofrecen la opción de recorrer las tiendas electrónicas en modo privado o de incógnito. De esta manera, se bloquean ‘cookies’ y se evita que accedan al historial de compras, datos personales y financieros.



Es más conveniente utilizar una tarjeta de débito que una de crédito para compras ‘on-line’ puntuales. Esas tarjetas, con una cantidad fija de dinero, reducen los riesgos.

Por otra parte, hay que dudar de las ofertas muy llamativas. Si el precio varía demasiado entre una web y otras es mejor abandonar la página atractiva.



Para encontrar buenas ofertas, que no son ficticias, existen compradores ‘on-line’. Esos ofrecen parámetros, de varias páginas o tiendas, en tiempo real. Minderest y Kelkoo son dos de ellos. Verifique el precio del envío adquirido en línea.