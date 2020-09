¿Se va a conectar por WiFi gratuito? Tenga en cuenta estas recomendaciones

LEA TAMBIÉN

Después de varios meses de pandemia y confinamiento en Quito, se abrieron 703 puntos de red que ofrecen WiFi gratis a quienes deseen usar Internet. Aunque este es un servicio que permite mantenerse conectados sin costo alguno, también implica riesgos. Por esa razón, los expertos recomiendan diferentes acciones para evitar ser atacados de manera virtual.

El experto en ciberseguridad Galoget Latorre recuerda que las redes abiertas no suelen tener contraseña y que todo el tráfico de datos viaja sin cifrar. Esto permite que toda persona que esté en red pueda registrar y ver toda esa información a la que accede el usuario a través de esas conexiones.



Una de las medidas de seguridad que debe implementar el individuo para evitar ser espiado es instalar una VPN en su dispositivo, es decir, una red privada virtual. Estas soluciones existen tanto para móviles como para computadores. Son programas que cifran toda la información que viaja desde nuestro dispositivo PC o celular hasta el destino al cual queremos enviarla. Aplica para nuestro correo, banca en línea, etc. De esa manera, insertamos criptografía y se dificulta notablemente el que alguien espíe lo que estamos haciendo en nuestros aparatos.



Pero como nada es infalible en tecnología, si se está conectado a través de una red pública es recomendable no ejecutar acciones sensibles como abrir cuentas bancarias, realizar transacciones, o enviar mensajes cuyo contenido queremos que se mantenga en secreto. Una persona con una tarjeta de red puede espiar literalmente todo lo que se haga desde un teléfono, pero lo más común es hacerlo desde un computador porque tiene más prestaciones, herramientas y facilidades.



Otra recomendación es usar programas que garantizan cifrado de extremo a extremo como Whatsapp, Telegram o Signal. Estos permiten que las conversaciones por esas vías no sean abiertas y por tanto no pueden ser espiadas, incluso usando redes wifi sin claves.



Además, es importante usar una solución de seguridad en nuestros dispositivos, un antivirus que detecte los intentos de ataque virtual. Esto hay que hacerlo porque cuando nuestros computadores o teléfonos operan en una red abierta son susceptibles de ser infectados.