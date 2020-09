Las compras en línea de videojuegos también pagan IVA

LEA TAMBIÉN

El mundo de los videojuegos también recibirá la imposición de 12% de IVA determinado por el Gobierno para las plataformas online. Estas serán gravadas según el Catastro publicado en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno el pasado 10 de septiembre de 2020.

Sobre el Pago de IVA por parte de los servicios digitales de videojuegos, el ‘gamer’ Eduardo Barragán explica que no se trata solo de videojuegos con IVA. Según él, este universo incluye muchos otros elementos que tendrán que pagar también el tributo, lo que convierte a la medida en multiplicadora de costos.



Barragán pone como ejemplo al desarrollador de videojuegos en línea Riotgames: hay tarjetas de recarga desde USD 7, fuentes de poder de entre USD 50 y USD 70 para tener más oportunidades en los juegos en línea contra otros contrincantes. También hay tarjetas de regalo como las que vende el minorista estadounidense de videojuegos Gamestop a USD 15. Hay revistas como Micromanía, dedicadas a los juegos en las computadoras.



En cuanto a los videojuegos en sí, el gamer reconoce que hay también videojuegos para Nintendo a USD 1 en Gamestop. Sin embargo, los juegos más baratos no son tan apetecidos por los videojugadores. Se escogen los más populares, los más novedosos, los de mayor interacción y esos cuestan más.



Un videojuego de la plataforma Blizzard como StarCraft2 Heart of the Swarm Battle puede costar USD 10, pero el popular título de la misma casa Overwatch Origin Edition Battle cuesta USD 46.



En cambio, Tomás Revelo, en son de broma, dice que está pensando jubilarse de ‘gamer’ después de 10 años de estar en este mundo de entretenimiento. Lo hará por las nuevas medidas.



Él es fan de la plataforma Epic Games, porque ahí se pueden adquirir los videojuegos más populares para competir con jugadores de otras partes del mundo. Recuerda que Fortnite le costó USD 26 a inicios de este año y que compró World Rally Championship para PC a USD 37. El videojuego Control cuesta USD 43 y salió de su presupuesto. Este gamer piensa volver a las tiendas que venden los formatos físicos ahora que comprar en línea se volvió más caro. Pero reflexiona que las tiendas compran también en línea para luego importar, así que de igual manera se verán afectadas. Ahorraba para comprar una consola PS4 Slim 1tb en USD 559. Ahora lo pensará dos veces.



Las plataformas de videojuegos incluidas en la medida suman 23 items, que incluyen un amplio espectro de este mundo virtual. El próximo catastro será publicado el 15 de enero de 2021.



Las plataformas incluidas en el actual catastro y que serán gravadas con IVA de 12% son:



Playstation Network. Servicio de compra de contenidos en línea.



Nintendo. Desarrollo, producción y distribución de software de videojuegos

Blizzard. Empresa desarrolladora y distribuidora de videojuegos.



Gameforge. Desarrollador de videojuegos en línea.



Riotgames. Desarrollador de videojuegos en línea.



Humblebundl. Paquetes de juegos que son distribuidos de forma online.



Idmy Commercecom. Plataforma ágil de autoservicio para vender software, juegos, productos digitales y servicios en línea.



Epic Games. Desarrollo de videojuegos.



Xsolla. Servicios de pago, que ofrece a los desarrolladores y editores de juegos herramientas de pago, facturación, distribución y marketing.



G2A. Marketplace digital global especializado en productos gaming.



Gamestop. Minorista estadounidense de videojuegos, electrónica de consumo y productos de juego.



Ebgames. Minorista estadounidense de videojuegos.



Micromania. Revista española dedicada a los juegos de ordenador.



Fanatical. Minorista de videojuegos en línea.



Electronic Arts. Desarrolladora y distribuidora de videojuegos.



AG Cooperatie Activision BI. Empresa de videojuegos.



Square Enix. Desarrolladora de videojuegos.



Steam Games. Servicio de distribución digital de videojuegos.

Steampowered. Plataforma de distribución digital de videojuegos.



Gogcom. Servicio de venta y distribución de videojuegos



Nuuvemjogos. Plataforma de videojuegos de Latinoamérica para PC y Mac en los sistemas operativos Windows, macOS y Linux.



Rockstar Gam. Desarrolladora y publicadora de videojuegos.



Gamesrocks. Desarrolladora y publicadora de videojuegos.