Las figuras 3D creada con Inteligencia Artificial se ha convertido en una de las tendencias más virales en plataformas digitales. Usuarios en distintas partes del mundo transforman sus fotos en versiones de juguete coleccionable con empaques similares a los de marcas reconocidas. Según reporta El Sol de Puebla, esta innovación se logra gracias a Gemini, la IA de Google, que incorpora el procesador Nano Banana.

La figura 3D convierte fotos comunes en miniaturas hiperrealistas.

La base visual se inspira en juguetes de la marca Bandai.

Los resultados simulan empaques de colección de alta calidad.

La herramienta es gratuita y de fácil acceso.

Permite personalizar escenas, poses y detalles gráficos.

Más noticias

🚀 Cómo funciona la IA de Gemini

De acuerdo con Once Noticias, el sistema Nano Banana de Gemini 2.5 Flash Image genera imágenes en estilo 3D con apariencia de producto comercial. La propuesta compite con plataformas como MidJourney o DALL·E, pero se especializa en el modelado hiperrealista de personajes.

No te pierdas de leer: Karol G se convierte en la primera colombiana en alcanzar este logro en Coachella

Ofrece renderizado rápido, en menos de 10 segundos.

Utiliza ‘prompts’ detallados para mejorar los resultados.

Permite recrear fotos icónicas en formato miniatura.

Es posible usarlas como foto de perfil o memes.

Los resultados imitan procesos de modelado profesional.

📸 Cómo crear tu propia figura 3D paso a paso

Tanto El Sol de Puebla como Once Noticias coinciden en que el proceso es sencillo y accesible para cualquier usuario. Aquí la guía básica:

Ingresa a Google AI Studio en la página oficial de Gemini. También funciona directamente de Gemini.

Selecciona una foto nítida de tu galería y súbela.

Copia y pega una instrucción (prompt) que incluya detalles de escala, base y caja de juguete estilo Bandai.

Ejemplo de ‘prompt’:

“Genera una figura comercial a escala 1/18 a partir de la imagen, con estilo realista y en un entorno auténtico. La figura se ubica sobre una mesa, sobre una base de acrílico transparente sin texto. En la pantalla de la computadora se muestra el proceso de modelado en ZBrush de la pieza. Junto a la computadora hay un marco con la fotografía impresa del arte original”.

Haz clic en generar y espera unos segundos para ver el resultado.

Si es necesario, ajusta el ‘prompt’ o conversa con la IA para mejorar la calidad.

#gemini #ia ♬ sonido original – Clayton Uehara @profesiondelfuturo ‼️ ¿Se imagina tener su propia miniatura en 3D? 🤯 Puede ser de usted, de su familia o hasta de un objeto como su carro favorito. Con Gemini es posible: suba una foto y en segundos tendrá una imagen del modelo en miniatura. ¡Es brutal lo que la inteligencia artificial puede hacer! 🔥 👉 Comparta este video con alguien que amaría verse convertido en una miniatura 3D. #inteligenciaartificial

Te puede interesar: Video viral | Tiktoker asegura tener criatura nacida de un meteorito

🎨 Consejos para un mejor resultado

La calidad de la figura 3D depende de la precisión de la instrucción escrita. Mientras más detalles se indiquen, más realista será el renderizado.

Usar fotos de buena resolución.

Describir el entorno (escritorio, computadora, base acrílica).

Especificar la escala 1/6 para dar apariencia de juguete.

Mencionar el estilo de caja Bandai con ilustraciones planas.

Guardar y compartir en redes sociales o aplicaciones de edición.

Te recomendamos: