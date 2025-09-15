Las fotos estilo Polaroid con celebridades se convirtieron en una de las tendencias más virales en redes sociales del momento. Miles de usuarios ya comparten imágenes donde aparecen junto a cantantes, futbolistas o actores, y todo gracias a la inteligencia artificial. Con la herramienta Gemini, desarrollada por Google, es posible generar retratos hiperrealistas en cuestión de minutos. Así lo explican medios como Milenio y El Financiero.

Gemini es la inteligencia artificial generativa de Google.

Permite crear imágenes a partir de descripciones escritas (‘prompts’).

Los resultados pueden ser hiperrealistas o artísticos.

La clave está en redactar instrucciones claras y detalladas.

Las fotos más compartidas imitan el estilo Polaroid.

📸 Tutorial en Gemini: paso a paso

El interés por el tutorial para crear estas imágenes crece cada día. Según Milenio, el proceso es sencillo y está al alcance de cualquier usuario que tenga una cuenta en Google.

Ingresa a Gemini desde el navegador o una aplicación compatible.

Sube una foto tuya clara, preferiblemente de cuerpo entero o retrato.

Escribe un ‘prompt’ con detalles de estilo, pose, fondo e iluminación.

Ejemplo: “Toma una foto con una cámara Polaroid. La imagen debe verse normal, con un ligero desenfoque y luz de flash en un cuarto oscuro. No cambies el rostro. Sustituye el fondo por cortinas blancas, con la persona abrazándome”.

Descarga la imagen generada y guárdala en alta resolución.

🎨 Consejos para obtener mejores resultados

El Financiero señala que las imágenes estilo Polaroid destacan por su realismo, pero requieren precisión en la instrucción. La IA puede ofrecer variaciones con cada intento, por lo que conviene repetir el proceso hasta lograr el resultado deseado.

Sé muy específico en tu ‘prompt’.

Usa un estilo “fotorrealista” para mayor realismo.

Prueba varias veces, los resultados cambian en cada intento.

Menciona siempre que se trata de una creación de IA.

🖼️ Guía práctica para principiantes

Si nunca has utilizado esta herramienta, estos pasos simplificados pueden ayudarte:

Crea una cuenta en Google y accede a Gemini.

Elige una foto tuya con buena calidad.

Redacta un ‘prompt’ detallado con estilo, fondo y luz.

Envía la instrucción y espera la generación.

Descarga y comparte tu foto estilo Polaroid en redes.

