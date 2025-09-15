En una ceremonia marcada por la tensión política, descrita por Newsweek, las series más comentadas de la temporada se midieron con fuerza. ‘The Studio’ arrasó con 13 galardones y Seth Rogen celebró entre risas un reconocimiento que parecía improbable. Netflix también vivió su gran momento con ‘Adolescencia’, que convirtió a Stephen Graham en protagonista absoluto de la noche al llevarse tres estatuillas.

Más noticias

El éxito de estas producciones confirma la fuerza de una tendencia: la televisión que incomoda, que pone al espectador frente a realidades crudas y estresantes. El País recordó que ‘Adolescencia’ logró más de 66 millones de visionados en dos semanas, mientras que ‘The Pitt’ alcanzó 10 millones de espectadores por episodio, lo que demostró que la audiencia sigue tras emociones fuertes.

😮 ¿La gran sorpresa de los Emmy 2025?

Aunque ‘Separación’ llegó con 28 nominaciones y todas las miradas puestas en ella, la sorpresa fue otra. ‘The Pitt’, un drama médico con ritmo semanal y producción austera, conquistó el Emmy a mejor serie dramática. Un modelo que parecía del pasado volvió a brillar. Como señaló El País, esta producción apostó por actores poco conocidos y un rodaje de bajo costo, un contraste con las superproducciones de las plataformas.

🌟 Owen Cooper, el adolescente que hizo historia en los Emmy

A sus 15 años, Owen Cooper marcó un hito en los Premios Emmy 2025 al convertirse en el ganador más joven de una estatuilla. El actor británico debutó en la miniserie ‘Adolescencia’ de Netflix interpretando a Jamie Miller, un joven acusado del asesinato de una compañera, y su actuación le abrió las puertas al reconocimiento internacional, según destacó la revista Quién. La producción, rodada en intensos planos secuencia, fue celebrada por la crítica por su crudeza y realismo. Con este logro, Cooper se proyecta como una de las figuras más prometedoras de su generación.

💔 Perdidas sorpresivas en los Premios Emmy 2025

Pero no todos celebraron. ‘The Bear’ pasó de ser la gran comedia del 2024 a quedarse sin premios este año. ‘The White Lotus’, con 23 nominaciones, apenas consiguió un reconocimiento menor. Y ‘Separación’, pese a sus ocho galardones, dejó la sensación de derrota al no imponerse en las categorías principales.

La televisión en abierto también vivió su propio naufragio. Como recogió El País, ninguna producción logró premio, confirmando que el ‘streaming’ domina con cada vez mayor fuerza.

🎤 Ovación inesperada en medio del silencio

Entre tantas sorpresas, hubo un momento de unanimidad: la ovación a Stephen Colbert. Su despedida de la CBS fue premiada con el Emmy a mejor programa de entrevistas. Newsweek destacó cómo su victoria convirtió el teatro en una fiesta, un homenaje que traspasó la competencia.

Te recomendamos: