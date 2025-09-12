Nintendo confirmó el título oficial de la secuela animada de su franquicia más exitosa. ‘Super Mario Galaxy: La Película’ será la próxima entrega que continuará la historia de Mario, Luigi y Peach en la pantalla grande. El anuncio se realizó en el más reciente Nintendo Direct, el más largo hasta la fecha, y vino acompañado de un ‘teaser’ que transporta a los fans al Reino Champiñón y más allá.

Según informó Ecartelera, Shigeru Miyamoto, Director Representante de Nintendo, reveló que la cinta toma inspiración del videojuego lanzado en 2007 para Wii, que vendió casi 13 millones de copias y se convirtió en uno de los más aclamados de la compañía.

Estreno previsto para abril de 2026.

Illumination y Universal Pictures vuelven a encargarse de la producción.

Chris Pratt repite como Mario y Anya Taylor-Joy como Peach.

El ‘teaser’ conmemora los 40 años de Super Mario Bros.

La película será el eje central de la celebración del aniversario.

🎬 ¿Qué trae de nuevo ‘Super Mario Galaxy: La Película’?

El ‘teaser’ muestra a Mario dormido bajo un árbol, hasta que una mariposa lo conduce hacia el castillo de Peach y finalmente al espacio, donde aparece el título de la película acompañado de la icónica música del juego.

Nintendúo detalló que la historia llevará a Mario y compañía a nuevas galaxias, con personajes adicionales como Yoshi y Estela. De esta manera, Nintendo amplía el universo cinematográfico que inició en 2023 con la primera entrega.

La primera película superó los 1 300 millones de dólares en taquilla.

Brian Tyler regresa para componer la banda sonora.

Michael Jelenic y Aaron Horvath vuelven a la dirección.

Se incorporarán escenarios y criaturas de las entregas de Wii.

La producción busca atraer tanto a nuevas audiencias como a fans clásicos.

🌟 Voces y celebraciones en el aniversario

Miyamoto aseguró que la película será “el principal acontecimiento del 40 aniversario de Super Mario Bros”. Chris Meledandri, director de Illumination, afirmó que esta secuela es una oportunidad para “reflexionar sobre cuatro décadas llenas de creatividad, imaginación y aventura que Mario ha regalado al mundo”.

Los estudios confirmaron también que los actores originales retomarán sus papeles: Chris Pratt como Mario, Anya Taylor-Joy como Peach, Charlie Day como Luigi y Jack Black como Bowser.

El logo oficial ya circula en varios idiomas.

La producción conectará diferentes épocas de Super Mario.

El film incluirá sorpresas más allá de Galaxy.

Universal Pictures distribuirá a nivel mundial.

