Michael Caine dice que no se retira del cine

Fernando Criollo. (I)

Michael Caine aún no se despide del cine. Con una carrera de más de seis décadas, el actor inglés desmintió que se retira de la actuación a través de una publicación en redes sociales.

“No me he jubilado y no mucha gente lo sabe”, escribió el actor en su cuenta de Twitter. Con esta afirmación el actor desmintió que estaría pensando en alejarse definitivamente de la industria cinematográfica.

I haven’t retired and not a lot of people know that — Michael Caine (@themichaelcaine) October 16, 2021

La noticia sobre el retiro del actor surgió tras una entrevista para el podcast ‘Kermode and Mayo’s Film Review’ de la BBC, en la que el intérprete sugirió que podría habría hecho su última película.

La película a la que se refiere es ‘Best Sellers’, un drama mezclado con comedia dirigido por Lina Roessler. En el filme estrenado en septiembre de este 2021, Caine da vida a Harris Shaw, un escritor jubilado y cascarrabias que se embarca a regañadientes en una última gira de libros para ayudar a un joven editor.

“Es gracioso que ‘Best Sellers’ haya acabado siendo mi última película, porque no he trabajado durante dos años y tengo un problema en la columna que afecta a mis piernas, así que no puedo caminar bien. Nadie está haciendo películas que quiera hacer”, dijo el actor de 88 años que también habló sobre su nueva faceta como escritor.

“También escribí un par de libros que fueron publicados y tuvieron éxito, así que ahora no soy actor, soy escritor. Es maravilloso, porque como actor tienes que levantarte a las seis y media de la mañana e ir al estudio. Como escritor empiezas a escribir sin moverte de la cama”, explicó uno de los actores favoritos del director Christopher Nolan.

Tras las noticias sobre su posible retiro, el ganador de dos premios Oscar volvió a tomar la palabra en su cuenta de Twitter para dejar en claro que aún tiene la motivación para seguir en el oficio.

De hecho, el actor conocido por interpretar al mayordomo Alfred en la trilogía de Nolan sobre Batman tiene tres proyectos cinematográficos en camino.

El más cercano es ‘Medieval’ un filme que cuenta la historia del icono checo del siglo XIV y señor de la guerra Jan Zizka que derrotó a los ejércitos de la Orden Teutónica y el Sacro Imperio Romano. En esta cinta dirigida por Petr Jákl, que se encuentra en etapa de posproducción, Caine se mete en el papel del personaje llamado Lord Boresh.

El nombre de Caine también figura en ‘The Great Scaper’ y ‘Now You See Me’, dos producciones que se encuentran en sus etapas iniciales.

Tras el estreno de ‘Best Sellers’, a Michael Caine todavía le queda por mostrar su talento frente a la cámara por más tiempo.