Imagen de la película 'John Wick 4'. Foto: Lionsgate Films

Redacción Tendencias (I)

'John Wick 4', de Keanu Reeves, llega a las pantallas con más acción y una violencia latente en comparación a sus tres predecesoras. La cinta también tiene una mayor duración: 2 horas y 49 minutos.

La cuarta entrega de esta saga, que se estrenará el 23 de marzo en Ecuador, será dirigida nuevamente por Chad Stahelski. Keanu Reeves seguirá dando vida a John Wick, el solitario y atormentado personaje.

Chad Stahelski también será el productor de esta entrega, junto a Basil Iwanyk, Erica Lee, Erica Li. Para la producción, contaron con USD 90 millones.

Por ello, las expectativas recaen en que la película pueda romper récords de asistencia en su estreno en las salas de cine, en los Estados Unidos y el mundo.

Además de la estrella de Hollywood, está película cuenta con un elenco versátil. Entre ellos: Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, Lance Reddick, Rina Sawayama, Scott Adkins, Ian McShane y Marko Zaror. La película debía estrenarse en 2021, pero la pandemia retrasó su filmación y estreno.

'John Wick 4' y su trama

John Wick se encuentra ante una gran oportunidad para derrotar a la mafia de la Mesa. Sin embargo, hay nuevos rivales que se unen para derrotarlo.

Los contrincantes se unen en diversas partes del mundo como Nueva York, París y Osaka. Ante ellos, Wick debe armarse de valor y condiciones para derrotarlos.

En medio de esto, las escenas de acción abundan e, incluso, hay más violencia que en las anteriores entregas.

"Más grande, atrevida, larga y cargada de más piezas espectaculares de acción de lo que ninguna película podría gestionar cómodamente. Este épico film de acción prácticamente redefine el juego", publicó Hollywood Reporter.

Para Keanu Reeves también representó un reto la actuación en esta saga, que sus aficionados esperan no sea la última y el desenlace. "“Esta película ha sido el papel físico más difícil que he tenido en mi carrera hasta ahora. Realmente me entrenaron para poder tener lo que llamamos la caja de herramientas", comentó Reeves, en The Hollywood Reporter.

