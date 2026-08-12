¿Qué son las placas tectónicas y el Cinturón de Fuego del Pacífico?

Las placas tectónicas del Cinturón de Fuego del Pacífico mantienen a Ecuador en una zona de constante riesgo sísmico.

La interacción entre estas capas rocosas de la corteza terrestre genera el 90% de los sismos mundiales.

El reciente terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto de 2026 en el occidente de Colombia ha levantado el interés sobre este tipo de temas.

Para profundizar en la dimensión del desastre en el país vecino, puedes revisar el reporte sobre las víctimas y afectaciones tras el sismo en Colombia.

🌍 ¿Qué son las placas tectónicas y cómo generan sismos?

Las placas tectónicas son grandes fragmentos de la corteza terrestre que se mueven y colisionan constantemente sobre el manto del planeta.

Cuando dos o más de estas estructuras convergen, acumulan una intensa fricción en sus bordes que finalmente se libera en forma de ondas sísmicas o terremotos.

Segun reportó la BBC, este proceso de movimiento sísmico responde a la tectónica de placas.

Asimismo, la liberación de energía puede influir directamente en las fracturas de la corteza y desencadenar actividad volcánica en las regiones afectadas.

🌋 El Cinturón de Fuego del Pacífico y sus características

El Cinturón de Fuego del Pacífico es una franja en forma de herradura de 40 000 kilómetros de longitud que concentra la mayor actividad telúrica y volcánica del planeta.

En este anillo convergen importantes placas tectónicas como la de Nazca, Sudamericana, Cocos, Pacífico y Filipina.

De acuerdo con El Universal, el 90% de los terremotos del mundo ocurren a lo largo de esta extensa franja del Pacífico.

Adicionalmente, el área alberga más de 450 estructuras volcánicas, lo que representa cerca del 75% de los volcanes potencialmente activos del planeta.

📌 ¿En qué lugar de riesgo se encuentra Ecuador?

Ecuador se sitúa sobre la zona de subducción donde la placa de Nazca se hunde activamente debajo de la placa Sudamericana en el océano Pacífico.

Esta ubicación geográfica directa en el Cinturón de Fuego coloca al país en un nivel de vulnerabilidad sísmica elevado y permanente.

Para saber cómo actuar ante cualquier eventualidad en el territorio nacional, puedes consultar las medidas de prevención antes, durante y después de un sismo.

Conforme detalla El Informador, la subducción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana es el mismo fenómeno que originó el reciente movimiento en la costa del Pacífico.

Si quieres comprender en detalle las razones técnicas detrás de la magnitud de este evento, te recomendamos consultar por qué este movimiento telúrico fue considerado el peor del siglo XXI en la región.

Este comportamiento geológico mantiene en monitoreo constante a naciones como Ecuador, Colombia, Perú y Chile.

Las autoridades y organismos geofísicos mantienen la vigilancia sobre la acumulación de tensión en la costa sudamericana, mientras se evalúa el comportamiento de las fallas locales.

Terremoto de Colombia; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Cuántas personas murieron y qué daños dejó el terremoto en Colombia? El balance continuaba actualizándose el 12 de agosto: Medicina Legal había recibido 239 cuerpos, mientras que reportes de autoridades registraban más de personas heridas. También se contabilizaban viviendas afectadas, estructuras colapsadas y daños importantes en Cali, Pereira, Quibdó y Manizales. ❓ ¿Se han registrado réplicas después del terremoto de Colombia del 10 de agosto? Sí. El Servicio Geológico Colombiano reportó más de 99 réplicas hasta el 11 de agosto, y posteriormente informó que la cifra superaba las 130. La mayoría tuvo magnitudes menores, aunque algunas fueron perceptibles para la población de Chocó y otras zonas afectadas. ❓ ¿Hubo alerta de tsunami después del terremoto en la costa de Colombia? No. La Dirección General Marítima descartó una amenaza de tsunami para la costa Pacífica colombiana después de analizar las características del terremoto. Aunque el sismo tuvo una magnitud elevada, su profundidad y origen no reunieron las condiciones necesarias para generar un tsunami. ❓ ¿El terremoto de Colombia del 10 de agosto se sintió en Ecuador? Sí. El movimiento telúrico fue percibido en varias provincias de Ecuador, incluida Pichincha, donde se encuentra Quito. Sin embargo, los reportes disponibles se enfocaron principalmente en los daños registrados en Colombia; la percepción del sismo en Ecuador no significó, por sí sola, una emergencia nacional en el país.

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