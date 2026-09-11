PISA 2025 deja a 8 de cada 10 estudiantes de Ecuador bajo el nivel 2 en matemáticas

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

Los resultados de las pruebas PISA 2025 en Ecuador dejaron al país con 366 puntos en matemáticas, la primera vez que rindió la prueba completa. Solo el 20% de sus estudiantes de 15 años llegó al nivel 2 o más; en los países de la OCDE, lo hizo el 65%.

El nivel 2 es el umbral que PISA utiliza para identificar a estudiantes capaces de resolver situaciones matemáticas sencillas sin que nadie indique qué operación hacer. En ese nivel, según la OCDE, un estudiante reconoce cómo representar matemáticamente una situación: puede comparar la distancia de dos rutas, convertir un precio a otra moneda, leer una tabla o interpretar un gráfico. Por debajo de ese nivel, en cambio, resuelve principalmente tareas en las que el problema le indica qué hacer. Ocho de cada diez adolescentes ecuatorianos no lo alcanzan.

Los resultados de las pruebas PISA 2025 en Ecuador dejaron al país con 366 puntos en matemáticas, la primera vez que rindió la prueba completa. Solo el 20% de sus estudiantes llegó al nivel 2 o más; en los países de la OCDE, lo hizo el 65%. En ese nivel, según la OCDE, un estudiante reconoce cómo representar matemáticamente una situación sencilla. Por ejemplo, puede comparar la distancia de dos rutas, convertir un precio a otra moneda, leer una tabla o interpretar un gráfico. Por debajo de ese nivel, en cambio, resuelve principalmente tareas en las que el problema le indica qué hacer.

Para mostrar qué significa esta diferencia, EL COMERCIO desarrolló una visualización de los resultados de las pruebas PISA 2025 en Ecuador. Presenta la escala con la que PISA mide a los 91 países y economías participantes y ubica a los estudiantes ecuatorianos en los niveles definidos por la OCDE, según el tipo de problema que pueden resolver. Por ejemplo, los alumnos de colegios fiscales, con un promedio de 351 puntos, se ubican en el nivel 1b; los de instituciones particulares, con 422, apenas cruzan el umbral del nivel 2. En ambos casos, los resultados están por debajo del promedio de la OCDE, que fue de 463 puntos.

La visualización también permite mirar hacia 2017, cuando Ecuador rindió una versión adaptada de la prueba, PISA para el Desarrollo. Entre esa medición y la de 2025, la proporción de estudiantes que no llega al nivel 2 en matemáticas subió nueve puntos porcentuales.

Sin embargo, la OCDE advierte que esta comparación debe leerse con cautela. En 2017, la prueba cubría al 60% de los jóvenes de 15 años del país; en 2025, al 84%. Durante esos ocho años, Ecuador incorporó al bachillerato a adolescentes que antes quedaban fuera, muchos de ellos de sectores pobres y rurales, y ese cambio en la población evaluada puede influir en el promedio.

Esta advertencia no cambia la fotografía de fondo: Ecuador lleva a más jóvenes a la escuela, pero todavía tiene dificultades para llevarlos hasta el punto en que las matemáticas les permiten decidir, representar una situación y resolver problemas de la vida cotidiana sin que alguien les indique previamente qué procedimiento utilizar.

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Cinco preguntas sobre los resultados de las pruebas PISA 2025 en matemáticas

❓ ¿Cuáles son los resultados de las pruebas PISA 2025 en Ecuador en matemáticas? Ecuador obtuvo 366 puntos frente a 463 del promedio de la OCDE. Solo 20% de sus estudiantes de 15 años alcanzó el nivel 2. Fue la primera vez que el país rindió la prueba completa; en 2017 participó con PISA para el Desarrollo, una versión adaptada. Los resultados provienen del informe nacional del Ineval y de la nota país de la OCDE, publicados el 8 de septiembre de 2026. ❓ ¿Qué significa el nivel 2 de matemáticas en PISA? Que un estudiante reconoce, sin instrucciones directas cómo representar matemáticamente una situación sencilla: comparar la distancia de dos rutas, convertir un precio a otra moneda o leer una tabla. La OCDE describe cada nivel por el tipo de problema que el estudiante puede resolver. Por debajo del nivel 2, resuelve tareas en las que el enunciado le indica qué procedimiento utilizar. ❓ ¿En qué nivel de matemáticas quedan los colegios fiscales y particulares de Ecuador? Los fiscales promedian 351 puntos, en el nivel 1b; los particulares, 422, justo en el umbral del nivel 2. Los municipales obtienen 393 y los fiscomisionales 387. Todos están por debajo del promedio de la OCDE. Según el Ineval, la brecha de 71 puntos entre fiscales y particulares se reduce casi a cero cuando se controla el nivel socioeconómico de los estudiantes y de sus colegios. ❓ ¿Ecuador mejoró o empeoró en matemáticas respecto de 2017? La proporción de estudiantes bajo el nivel 2 subió nueve puntos porcentuales, según la OCDE. Sin embargo, la propia OCDE pide leer el dato con cautela: en 2017 la prueba cubría al 60% de los jóvenes de 15 años y en 2025 al 84%, porque Ecuador incorporó al bachillerato a adolescentes que antes quedaban fuera. El Ineval prefiere tomar 2025 como línea de base. ❓ ¿Cuántos estudiantes rindieron PISA 2025 en Ecuador? 9 128 estudiantes de 266 planteles, que representan a unos 267 900 jóvenes de 15 años. La OCDE confirmó que Ecuador cumplió todos los estándares técnicos de la prueba. La muestra es representativa a escala nacional y por tipo de colegio y régimen.