Ecuador cae en lectura, matemáticas y ciencias frente a promedio internacional

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

Según los estándares internacionales de PISA 2025, Ecuador se encuentra por debajo del promedio en lectura, matemáticas y ciencias. Así lo demostraron los resultados de este programa de evaluacion internacional de estudiantes, que fueron publicados este martes 8 de septiembre de 2026.

El informe es considerado como la evaluación internacional más influyente a nivel mundial, su finalidad es proporcionar datos sobre el entorno de aprendizaje, bienestar y motivación. PISA 2025 evaluó habilidades en las áreas de lectura, ciencias, matemática y aprendizaje digital. “Esto permite comprender mejor si los sistemas educativos preparan a los estudiantes para los desafíos de la vida real y el éxito futuro”, menciona en su página web.

Es impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) desde el año 2000. En el 2025, alrededor de 91 países y economías de diversos continentes aplicaron la evaluación PISA.

Estos fueron los resultados en ciencias, matemáticas y lectura

Las pruebas exploran la capacidad de los estudiantes para resolver problemas complejos, pensar de forma crítica y comunicarse eficazmente; los datos recopilados mediante cuestionarios describen el contexto en el que aprenden.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) el promedio mundial en ciencias es de 481 puntos; Ecuador obtuvo 393 puntos en esta área, es decir 88 puntos menos del promedio general.

Ecuador se ubicó por debajo de Brasil (408), Colombia (399), Perú (390), Argentina (389); y por encima de El Salvador, Paraguay, República Dominicana y Guatemala.

Los resultados en matemáticas fueron muchos más bajos, en este apartado Ecuador obtuvo 366 puntos, 97 puntos menos del promedio general.

En matemáticas, Ecuador se ubicó por debajo de Perú (382), Colombia (381), Brasil (377) y Argentina (367); y por encima de El Salvador, República Dominicana, Paraguay y Guatemala.

En lectura obtuvo 385 puntos, frente al puntaje global de 486 puntos.

Evaluación de los resultados

Solo el 20 % de los estudiantes ecuatorianas alcanzaron el nivel 2 de competencia en matemáticas. En lectura llegó al 38%, frente al 69 % del promedio global. Mientras que en ciencias Ecuador llegó a un 40 %, frente al 74 % del promedio, y se ubicó en el puesto 70, de entre 91 países.

Los resultados promedio de Ecuador en 2025 fueron inferiores a los de 2017 en matemáticas y lectura, y prácticamente iguales a los de 2017 en ciencias. El 2017 fue el año cuando Ecuador participó por primera vez en esta evaluación internacional.

En resumen, los estudiantes del país obtuvieron puntuaciones inferiores al promedio de la OCDE en matemáticas, lectura y ciencias. En la resolución de problemas computacionales, la puntuación media de los estudiantes en Ecuador fue inferior a la media de la OCDE.

Respecto a estos resultados PISA dice: “El aparente descenso en los resultados de matemáticas y lectura está vinculado a la integración de un mayor número de jóvenes de 15 años provenientes de poblaciones marginadas en el sistema educativo”.

China lidera las clasificaciones de ciencia y matemáticas con 597 y 612 puntos, respectivamente. Mientras que Singapur es número uno en la lista de comprensión lectora con 535 puntos.

Reporte de acoso escolar y ciberacoso

En Ecuador, el 23% de los estudiantes reportaron haber sido víctimas de al menos una forma de acoso escolar varias veces al mes o más en 2025. El promedio general registrado por la OCDE fue del 20 %.

El ciberacoso es relativamente poco común en comparación con otras formas de acoso, pero sus víctimas suelen experimentar importantes dificultades académicas. En Ecuador, el 4% de los estudiantes reportaron que se publicó información hiriente sobre ellos en línea, sin su consentimiento, al menos varias veces al mes durante los 12 meses previos a la prueba PISA. Según el informe, estos estudiantes obtuvieron, en promedio, 24 puntos menos en ciencias que sus compañeros.

Así se realizó el estudio en Ecuador

PISA 2025 evaluó habilidades en las áreas de Lectura, Ciencias, Matemática y Aprendizaje en el mundo digital. La aplicación del estudio principal se llevó a cabo entre mayo y julio de 2025. El informe indica que 9.128 estudiantes de 15 años, en 266 escuelas, del régimen Costa-Galápagos y Sierra-Amazonía, completaron la evaluación.

Te recomendamos