La leche de cucaracha ha despertado interés en la comunidad científica por su alto valor nutricional. Investigaciones citadas por medios como Marca, Univisión y Clarín coinciden en que este líquido, producido por la especie Diploptera punctata, contiene proteínas, aminoácidos y azúcares que lo convierten en un potencial superalimento. Sin embargo, como informó EFE, la Unión Europea no ha autorizado su comercialización debido a la falta de evidencia suficiente sobre su seguridad.

El líquido no se obtiene como la leche de vaca, sino de cristales proteicos en el intestino de la cucaracha.

Estudios de la India revelaron que aporta hasta tres veces más energía que la leche de mamíferos.

Su extracción es compleja y requiere sacrificar a las hembras del insecto.

Investigadores buscan replicar la proteína en laboratorios para evitar este proceso.

🪳 Leche de cucaracha: cómo se obtiene y qué contiene

De acuerdo con Univisión, la leche de cucaracha se produce únicamente en la especie Diploptera punctata. A diferencia de otros insectos, esta cucaracha es vivípara y genera un fluido cristalino para alimentar a sus crías. Cada cristal contiene proteínas, grasas y aminoácidos de liberación lenta, lo que lo hace altamente nutritivo.

El proceso de cristalización ocurre en el intestino de las crías.

Contiene ácidos linoleico y oleico, fuentes importantes de energía.

Según Clarín, su aporte proteico alcanza el 45%, frente al 3,5% de la leche de vaca.

De acuerdo con Marca, podría ser más nutritiva, pero no en niveles tan altos como se afirma en redes.

Podría convertirse en alternativa para personas con intolerancia a la lactosa.

🌍 Potencial y controversias del superalimento

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha recomendado el consumo de insectos como medida frente a la sobreexplotación agrícola. En este contexto, la leche de cucaracha se ha planteado como un recurso sostenible. Sin embargo, expertos citados por EFE advierten que su obtención plantea dilemas éticos y técnicos, y que aún no se ha logrado producirla a escala industrial.

Para obtener 100 ml de leche se requieren hasta 1 000 cucarachas, según Univisión.

Científicos de Iowa sugieren reproducir el gen que segrega la proteína en tanques microbiológicos.

Países como India, China y Australia ya estudian su uso como suplemento.

La UE insiste en que no existe autorización oficial para su consumo en supermercados.

Su aceptación social es limitada por el rechazo cultural hacia los insectos en la dieta.

