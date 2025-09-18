Los baby shower empiezan a perder protagonismo.

En su lugar, surgen celebraciones que priorizan la ayuda práctica antes del nacimiento.

El nesting party, también conocido como “fiesta de anidación” o “fiesta de limpieza”, gana terreno.

¿Qué es el nesting party?

Es un encuentro íntimo en el que amigos y familiares colaboran activamente para preparar el hogar y la vida de los futuros padres.

Una tendencia que gana terreno

El fenómeno se ha popularizado en Estados Unidos y poco a poco se replica en redes sociales con psicólogas perinatales e influencers que hablan del tema.

Por ejemplo, Delfina Triguero, psicóloga perinatal, lo explica como una celebración con propósito.

“No solo se festeja, se ayuda a preparar el espacio físico y emocional para el bebé”, dice en uno de sus clips de Instagram.

El instinto biológico detrás de la fiesta

La palabra nesting hace referencia al instinto de “preparar el nido” que muchas madres sienten cerca del parto.

Limpiar, organizar armarios, lavar ropa diminuta o cocinar para semanas intensas son parte de ese impulso.

La fiesta convierte ese deseo individual en un esfuerzo colectivo. Los invitados arman muebles, doblan pañaleras, llenan congeladores, limpian y también ofrecen contención emocional.

¿Qué dicen de las nesting party en Ecuador?

En Ecuador, las fiestas de anidación no son populares aún; sin embargo, sí se habla del tema.

Para Jamie Weaver, partera obstetra y cofundadora de la fundación Uma Shungo en Quito, estas prácticas son más valiosas que los regalos costosos.

“La mamá necesita más apoyo de preparación de parto que cosas que a veces ni usa”, asegura.

Weaver cuenta que en su organización ya realizan baby blessings, rituales de empoderamiento para que la madre confíe en su cuerpo y transite el parto con menos miedo.

También promueven cadenas de cuidados: diez amigas coordinan la preparación de comidas para las dos primeras semanas postparto de la madre.

Crítica a los baby showers de escaparate

No todas las madres se sienten cómodas con la exposición de los baby showers tradicionales. Mercedes, madre ecuatoriana de un niño de tres años, considera que esas reuniones se han convertido en un espectáculo para Instagram.

“Ni siquiera es para el bebé, es un derroche de mostrar estatus y fotos”, dice. En contraste, valora la intimidad del nesting party, aunque reconoce que requiere confianza para invitar a gente muy cercana a tu casa.

Perola Peralta, brasileña radicada en Ecuador y mamá de dos hijos, se muestra crítica.

“A mí, no me gustaría que mis amigas vengan a limpiar mi casa, pero sería chévere contratar a alguien para eso. Prefiero un baby shower normal antes que una nesting party”, comenta.

Estos testimonios muestran que, más allá de la tendencia, no existe una única forma de celebrar. Cada madre prioriza lo que siente más útil o cómodo.

Una tribu que sostiene la maternidad

Para Patricia Muñoz Oquendo, doula certificada en maternidad y educadora perinatal de Ecuador, “las visitas no deberían esperar que la mamá les atienda, sino llegar con comida o con manos listas para ayudar”.

Ella ve en los nesting parties la recuperación de la tribu que siempre sostuvo a las madres.

“Es el apoyo que necesitan los padres, Ya hace mucho se hace esto o se pide que esto se haga”, dice.

Para un nesting party se requiere entonces una comunidad que acompañe sin juicio, que se arremangue para lavar, cocinar o, si el recién nacido ya llegó, para que lo cargue mientras los padres descansan.

Aunque todavía es más visible en redes que en la práctica, la tendencia parece llamar cada vez más la atención.

