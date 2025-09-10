Neil Hopper, un cirujano británico que durante años atendió amputaciones en el sistema de salud público del Reino Unido, terminó en el banquillo por un caso que estremeció a Inglaterra. Lo que parecía una carrera dedicada a salvar vidas se transformó en una historia de fraude, obsesiones y una condena que lo privará de libertad.

Más noticias

⚡ Neil Hopper y su decisión extrema

En abril de 2019, Hopper utilizó hielo seco para congelarse de manera deliberada la parte inferior de las piernas. La acción le provocó un cuadro de sepsis y lo llevó al hospital, donde ingresó sin revelar lo que había hecho. Según relató el juez James Adkin, citado por El Tiempo, Hopper “sabía perfectamente lo que los médicos iban a buscar”.

No te pierdas de leer: Kristin Cabot, la mujer del vídeo viral del concierto de Coldplay, ha vuelto a ser noticia

Un mes después, el 17 de mayo de 2019, los especialistas determinaron que era necesario amputarle ambas piernas por debajo de la rodilla. Lo que nadie sospechaba en ese momento era la verdadera intención que escondía el cirujano.

🕵️ Fraude y ocultamiento

Tras la operación, Hopper reclamó a varias aseguradoras más de 466 000 libras (631 659 dólares), alegó que la pérdida de sus extremidades se debía a la sepsis. Nunca mencionó que él mismo había provocado el daño. A decir de Swissinfo, el exmédico admitió dos cargos de fraude por falsa declaración, además de tres cargos por posesión de pornografía extrema relacionada con mutilaciones.

Las investigaciones revelaron que Hopper era usuario frecuente de la página EunuchMaker, administrada por el noruego Marius Gustavson, condenado en Londres en 2023 a cadena perpetua. En este sitio se promovían mutilaciones genitales y amputaciones a cambio de dinero.

🔥 Una motivación perturbadora

La fiscalía británica sostuvo que, además del fraude, Hopper actuó movido por un interés personal. “De los mensajes se desprende claramente que siempre había soñado con convertirse en amputado”, explicó el fiscal Nicholas Lee, citado por Swissinfo. El juez Adkin concluyó que buscaba “al menos en parte, obtener una gratificación sexual”.

Te puede interesar: ¿Ya viste los videos de Rizzbot? El robot influencer de la Generación Z

La investigación confirmó que Hopper intercambió mensajes con Gustavson sobre la cantidad de hielo seco necesaria para ejecutar su plan y que compró varios videos de mutilaciones extremas.

🚨 Condena y consecuencias

El pasado 4 de septiembre de 2025, el tribunal de Tutro, en Cornualles, condenó a Neil Hopper a 32 meses de cárcel. También le impuso una orden de prevención de daños sexuales por 10 años. El magistrado señaló que deberá cumplir al menos el 40 % de la pena antes de aspirar a la libertad condicional.

Su defensa alegó que había nacido “en un cuerpo equivocado” y que deseaba ser mujer. En ese entonces, estaba casado y tenía dos hijos. Sin embargo, la corte determinó que lo relevante fue la intencionalidad del fraude y la motivación vinculada a las amputaciones.

Te recomendamos: