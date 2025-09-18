El perro es más que un amigo; es un miembro de la familia. Llegar al momento de despedirlo es un dolor indescriptible, como recuerdan expertos citados por La Vanguardia y Ámbito. Sin embargo, existen señales que pueden alertarnos de que nuestro compañero peludo atraviesa sus últimos días, permitiéndonos acompañarlo con amor y tranquilidad.

🐾 Señales que no puedes ignorar

Una de las primeras alertas que nos da el perro es la falta de interés por salir a pasear. Si notas que evita caminatas cortas o deja de disfrutar del aire libre, podría ser un indicio de que su cuerpo ya no responde como antes. Este cambio silencioso es significativo y requiere nuestra atención. Según el canal Veterinario Gratis en YouTube, estas actitudes no siempre significan el final inmediato, pero son señales importantes.

💔 Cambios visibles en su salud

El perro puede mostrar alteraciones en su alimentación: dejar de comer o beber, o incluso comer en exceso de manera repentina. La incontinencia urinaria o defecar en lugares inusuales también alerta sobre su estado. Ámbito explica que estos cambios no siempre son definitivos, pero observarlos de cerca es vital. Además, vómitos o diarrea pueden complicar su condición y deben ser atendidos por un veterinario.

🌡️ Signos vitales y debilidad

Prestar atención a la temperatura corporal, frecuencia respiratoria y ritmo cardíaco del perro ayuda a comprender mejor su estado. Valores fuera de lo normal indican que algo no va bien. La letargia extrema, falta de respuesta a caricias o palabras y movimientos lentos son claros signos de que su cuerpo está agotado y su partida se acerca.

🌈 Un último adiós lleno de amor

Aceptar el ciclo natural de la vida es difícil. El perro merece todo nuestro cariño y paz en estos momentos finales. Observar sus señales nos permite ofrecer un cierre lleno de afecto y compañía. Aunque el dolor es inevitable, saber que su despedida fue serena y acompañada puede consolarnos profundamente, según Ámbito y La Vanguardia.

