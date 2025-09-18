El mundo del espectáculo perdió a Brad Everett Young a los 46 años. El actor y fotógrafo de celebridades falleció en un accidente automovilístico ocurrido el domingo 14 de septiembre, cuando conducía por una autopista a las afueras de Los Ángeles. El vehículo de Young fue impactado por otro que circulaba en sentido contrario, según informa 20 Minutos.

Más noticias

La noticia fue confirmada días después por su agente a The Hollywood Reporter, medio citado por 20 Minutos. El publicista Paul Christensen destacó en declaraciones recogidas por El Informador que la pasión de Young por las artes y las personas que las respaldaban era “inigualable”.

🌟 Brad Everett Young y su huella en Hollywood

Young se convirtió en un rostro habitual de las alfombras rojas de Los Ángeles. Con su cámara, retrató a decenas de estrellas para publicaciones como Variety, Vogue, Vanity Fair y The Hollywood Reporter. Sus imágenes eran testigos de la intimidad y el brillo de Hollywood.

🎬 ¿Actor o fotógrafo?

Aunque la fotografía fue su mayor sello, Young también trabajó frente a las cámaras. En televisión participó en series icónicas como ‘Grey’s Anatomy’, ‘Boy Meets World’, ‘90210’, ‘Terminator: The Sarah Connor Chronicles’ y ‘Embrujadas’, según destaca El Informador.

No te pierdas de leer: Lucero del Alba brillará junto a la Luna en un fenómeno visible en Ecuador

En cine, formó parte de producciones como ‘Los Ángeles de Charlie’, ‘Jurassic Park III’, ‘Austin Powers en Miembro de Oro’, ‘Rumor Has It…’, ‘I Love You, Man’ y la ganadora del Oscar ‘The Artist’, como recordó 20 Minutos.

📷 Una misión creativa que continúa

Brad Everett Young no solo fue un artista multidisciplinario. También impulsó causas sociales y artísticas desde sus plataformas digitales. Su proyecto Dream Loud Official buscaba mantener con vida la creatividad y, según palabras de su publicista, ese legado seguirá inspirando.

El nombre de Brad Everett Young queda grabado en la memoria del cine y la fotografía, como una figura que supo unir ambos mundos y dejarlos en imágenes que hoy se vuelven recuerdo.

Te puede interesar: ¿Te acuerdas de Dolph Lundgren, el ruso de ‘Rocky IV’? Así está después de una complicada enfermedad

Te recomendamos: