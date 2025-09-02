Si este 21 de septiembre alguien te sorprende con flores amarillas, no es un regalo cualquiera. Según Univisión, estas flores no solo marcan la llegada de la primavera (para los países estacionales), sino que también transmiten amor, esperanza y nuevos comienzos. La tradición del Día de Regalar Flores Amarillas, popularizada por la telenovela argentina ‘Floricienta’ y su icónica canción, convirtió al amarillo en un símbolo de amor verdadero: regalar al menos una flor amarilla era señal de compromiso y deseo de compartir la vida juntos.

🌟 Flores amarillas: ¿por qué nos enamoran?

El color amarillo siempre ha estado ligado a la alegría, la creatividad y la energía positiva. La web Kukyflor explica que un ramo de flores amarillas no solo alegra la vista, sino que también mejora el estado de ánimo. Girasoles, tulipanes y gerberas amarillas transmiten felicidad, optimismo y nuevas oportunidades. Incluso la ciencia del color reconoce que el amarillo estimula el sistema nervioso y genera bienestar.

💛 Del cultivo a tu hogar: la historia detrás del color

Las flores amarillas tienen raíces milenarias. En el Antiguo Egipto eran ofrendas a los dioses, mientras que los girasoles fueron cultivados por pueblos indígenas de América del Norte hace más de 4 000 años. Los tulipanes amarillos, en Persia y Turquía, luego llegaron a Europa, donde simbolizaban poder y realeza. Hoy, su vibrante tono sigue destacándose, no solo en jardines, sino en celebraciones y ramos especiales, a decir de Kukyflor.

🌼 La preferencia por los amarillos en Ecuador

El gerente de Pacific Bouquet, Pablo Viteri, en entrevista con EL COMERCIO, asegura que el amarillo es un color de bienvenida y optimismo. “En esta temporada, los amarillos prevalecen, pero no son exclusivos. Se venden junto con otros colores, aunque los girasoles y las rosas amarillas tienen alta demanda local e internacional”, explica Viteri.

Además, Viteri detalla que la tendencia de compra de flores amarillas no se limita a la primavera: “El mercado local demanda flores todo el año, aunque en fechas como el Día de la Madre, San Valentín y ahora en septiembre y octubre, la venta aumenta”.

Viteri también comenta sobre la exportación de flores ecuatorianas: “Hasta julio de este año, las ventas de flores crecieron un 3% comparado con el mismo período del año pasado”.

💐 Ideas para sorprender con flores amarillas

Si quieres que tu ramo de flores amarillas sea inolvidable, combina tonos vivos como tulipanes y margaritas para un efecto primaveral, o mezcla amarillo con blanco y verde para un ramo elegante. Incluso los girasoles destacan por su alegría y optimismo, perfectos para regalar en momentos especiales o simplemente para iluminar un día gris.

Este 21 de septiembre, considera enviar flores amarillas a alguien especial. No es solo un detalle: es un mensaje de amor, esperanza y renacimiento.

