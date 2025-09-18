Dolph Lundgren, recordado como el imponente Ivan Drago en ‘Rocky IV’, reapareció después de un largo trataiento contra el cáncer. El actor sueco reveló que, tras años de tratamientos y cirugías, hoy puede decir que su vida volvió a la normalidad. “He vuelto a la rutina, entrenando”, dijo en el BAFTA TV Tea Party en Beverly Hills, donde se mostró sonriente y sereno, según recogieron medios como el Diario El Tiempo de Colombia y el medio Primera Hora.

💪 Dolph Lundgren vuelve a entrenar

El primer diagnóstico llegó en 2015, cuando detectaron cáncer de pulmón. Después de un periodo de remisión, la enfermedad regresó en 2020. Fue entonces cuando los médicos hallaron varios tumores, entre ellos uno en el hígado que alcanzó el tamaño de un limón. Un cirujano le advirtió que solo tenía “dos o tres años de vida”.

Ese pronóstico no lo detuvo. Lundgren buscó una segunda opinión, inició un tratamiento intensivo y se sometió a varias cirugías para extirpar los tumores. “Es el día después de mi cirugía; me extirparon un tumor, luego otros dos y tres más pequeños. Ojalá lo hayan limpiado; si se muere, se muere”, confesó desde el hospital en declaraciones recogidas por El Tiempo.

😮 El secreto que ocultó por años

Durante ocho años mantuvo en silencio su enfermedad. En una entrevista en el pódcast de Graham Bensinger admitió que incluso pensó si el uso de esteroides en las décadas de los 80 y 90 pudo tener relación con el cáncer. “Uno siempre piensa que cometió un error. Quizá exista alguna conexión entre la terapia con testosterona y el cáncer”, explicó, según reseñó Primera Hora.

🌟 Una nueva mirada a la vida

En noviembre de 2023 anunció que estaba libre de cáncer y agradeció el apoyo de sus seguidores. Desde entonces, su enfoque cambió. Ahora entrena entre cuatro y cinco veces por semana, aunque con menos intensidad. “Me he calmado un poco. Ya no entreno tan duro, pero sigo haciendo todo lo que hacía antes. Soy más amable conmigo mismo”, dijo.

El actor, padre de Ida y Greta, y esposo de Emma Krokdal desde 2023, aseguró que valora cada momento. “Cada día estoy más agradecido por lo que tengo y por las personas que amo”, afirmó en la entrevista. Hoy, bajo el término médico NED (no hay evidencia de enfermedad), Dolph Lundgren disfruta una segunda oportunidad que nunca imaginó.

