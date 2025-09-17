Donald Trump celebró la suspensión indefinida del programa Jimmy Kimmel Live en la cadena ABC, que ocurrió después de que el comediante hablara de la muerte del activista conservador Charlie Kirk.

El reconocido comediante Jimmy Kimmel criticó la reacción del presidente Donald Trump ante la muerte del activista conservador Charlie Kirk, asesinado el 10 de septiembre en Utah. Este hecho generó controversia política inmediata en Estados Unidos y tensiones entre medios y el gobierno.

El mandatario utilizó su cuenta en Truth Social para describir esta decisión como “grandes noticias para América“.

En su mensaje, felicitó a ABC por mostrar “coraje” y extendió su crítica a otros programas de late night, en un contexto donde la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), liderada por Brendan Carr, amenazó con revisar licencias de emisoras como ABC, propiedad de Disney, tras los comentarios de Kimmel que vincularon al movimiento MAGA con el asesino de Kirk.

Trump describió a Kimmel como un “completo perdedor” con índices de audiencia “pésimos”.

El presidente enfatizó que la cadena finalmente actuó con determinación.

ABC canceló el programa de Kimmel tras comentarios de la muerte de Charlie Kirk

Esta reacción del mandatario surge justo después de que Nexstar Media Group, dueña de 32 afiliadas de ABC, anunciara que reemplazaría el programa con otra programación en sus mercados, oponiéndose firmemente a los comentarios del presentador sobre el asesinato de Kirk.

Kimmel emitió su monólogo el lunes 15 de septiembre y acusó a la “pandilla MAGA” de intentar desmarcarse del sospechoso Tyler Robinson para ganar puntos políticos.

El comediante reprodujo un clip donde Trump, al preguntarle sobre el impacto de la muerte de Kirk, respondió que se sentía “muy bien” y pasó a hablar de la nueva sala de baile en la Casa Blanca.

Kimmel calificó esta respuesta como insensible y señaló que el movimiento conservador explotaba la tragedia para fines electorales, lo que provocó reacciones inmediatas de grupos como Sinclair Broadcast Group, que exigió una disculpa de Kimmel a la familia de Kirk y una donación a Turning Point USA, la organización fundada por el activista asesinado.

La decisión de ABC y la presión de la FCC

ABC anunció la suspensión indefinida de Jimmy Kimmel Live horas después de las declaraciones de Nexstar.

La cadena evitó detalles adicionales, pero fuentes indican que la amenaza de la FCC influyó directamente en la medida.

Brendan Carr, presidente de la FCC nombrado por Trump, advirtió que los comentarios de Kimmel ponían en riesgo las licencias de broadcast de ABC, al considerarlas ofensivas en un momento de “discurso político nacional crítico”.

Esta acción no representa el fin definitivo del programa, pero genera incertidumbre sobre el futuro de Kimmel en ABC, donde ha presentado desde 2003.

La decisión se suma a la cancelación reciente de The Late Show de Stephen Colbert en CBS, atribuida por críticos a presiones similares del gobierno contra hosts que critican al presidente.

Críticas extendidas de Trump a otros programas

Trump aprovechó su publicación en Truth Social para demandar la suspensión del programa de Seth Meyers en NBC.

El presidente lo tildó de “perdedor” con audiencias bajas y cobertura sesgada.

Esta petición refleja un patrón de confrontaciones del mandatario con los medios, similar a su demanda multimillonaria contra The New York Times por reportajes sobre sus negocios y el incidente donde silenció a un reportero australiano en la Casa Blanca al cuestionarlo sobre sus finanzas.

El contexto político intensifica estas tensiones, ya que el asesinato de Kirk, un influyente conservador de 31 años y fundador de Turning Point USA, ha polarizado opiniones.

El vicepresidente JD Vance culpó al “extremismo de izquierda” sin evidencia, mientras Kimmel destacó hipocresías en el manejo de la tragedia por parte de republicanos, lo que avivó debates sobre libertad de expresión en los medios estadounidenses.

Con información de EFE.

