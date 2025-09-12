El sospechoso del asesinato del activista conservador Charlie Kirk fue identificado como Tyler Robinson, un residente de Utah de 22 años, según informaron este viernes medios estadounidenses en base a fuentes de la investigación.

La identidad del acusado se conoció poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara en una entrevista que las autoridades habían detenido al presunto asesino.

El arresto de Robinson ocurrió cerca del Parque Nacional de Zion, en St. George, a unos 400 kilómetros al sur de Orem, donde Kirk fue ultimado durante un evento en la Universidad Utah Valley.

De acuerdo con las versiones difundidas, el joven se entregó tras conversar con su padre y fue puesto en custodia alrededor de las 23:00 del jueves. Fuentes federales citadas por The New York Times confirmaron que el sospechoso quedó bajo control de la policía local y será interrogado por las agencias de investigación.

Medios locales lo describieron como un buen estudiante que mantenía un estrecho vínculo con su familia. En redes sociales circularon imágenes de Robinson en actividades académicas y también en contextos relacionados con armas de fuego, lo que ha despertado cuestionamientos sobre su cercanía con la cultura armamentista en el país.

Según trascendió, el arma utilizada en el ataque fue un rifle de cerrojo calibre .30, un modelo empleado comúnmente en la caza y que ahora es parte de las pruebas recogidas por los investigadores del caso.

El asesino generó conmoción en la política

El asesinato de Kirk generó conmoción en la escena política conservadora estadounidense. El comentarista recibió un disparo en el cuello mientras debatía frente a unos 3 000 estudiantes, en un encuentro que formaba parte de su agenda de actividades académicas.

En las primeras horas posteriores al ataque, las autoridades detuvieron a dos personas que luego fueron liberadas al comprobarse su falta de relación con el crimen. Tras esas detenciones fallidas, el FBI difundió imágenes del presunto atacante y pidió ayuda a la ciudadanía para ubicarlo, además de anunciar una recompensa de 100 000 dólares.

El operativo culminó con la entrega voluntaria del sospechoso, gracias a la intervención de su familia, y su identificación como Tyler Robinson.

Con información de EFE