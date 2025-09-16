La Fiscalía del condado de Utah, Estados Unidos, confirmó este martes, 16 de septiembre de 2025, que solicitará la pena de muerte contra Tyler Robinson, acusado del asesinato con agravantes de Charlie Kirk.

El fiscal Jeff Gray informó que el joven de 22 años es procesado por causar intencionalmente la muerte de Kirk en circunstancias que generaron un grave riesgo para terceros, según recogió EFE.

Robinson también enfrenta un cargo por disparar un arma causando lesiones corporales graves. El fiscal explicó que el Estado alega factores agravantes, al considerar que el acusado actuó por motivos ideológicos y que disparó a sabiendas de que había niños presentes en el lugar del crimen.

A estos señalamientos se suman dos acusaciones de obstrucción a la justicia, debido a que Robinson habría ocultado el arma y la ropa utilizada durante el ataque.

Robinson enfrenta cargos por manipulación

El joven enfrenta además dos cargos por manipulación de testigos, al ordenar a su compañero de vivienda que borrara mensajes comprometedores y guardara silencio si era interrogado por la policía.

También se le imputa la comisión de un delito violento en presencia de un menor, ya que el asesinato ocurrió en el campus de la Universidad Utah Valley mientras había estudiantes presentes.

De acuerdo con EFE, las pruebas recabadas incluyen ADN del acusado en el rifle hallado en un bosque cercano, casquillos vinculados a la escena y objetos con restos genéticos en su vivienda.

El fiscal señaló que el FBI encontró material genético de Robinson en una toalla utilizada para envolver el arma y en un destornillador ubicado en el tejado desde el que habría disparado contra Kirk.

Aunque el sospechoso se entregó el pasado viernes, no colabora con las investigaciones. Este martes, a las 15:00, Robinson comparecerá ante un juez del Cuarto Distrito de Utah, quien le informará de los cargos y garantizará que cuente con defensa legal.

Con información de EFE