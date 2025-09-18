El Observatorio Astronómico de Quito informa que el Lucero del Alba, como se conoce a Venus cuando aparece en la mañana, se observará en conjunción con la Luna menguante el 19 de septiembre de 2025. El evento será visible en Ecuador poco antes del amanecer.

El fenómeno ocurre entre las 04:00 y 05:30 de la mañana.

El mejor momento será justo antes de que aclare el cielo.

Se recomienda mirar hacia el este.

Venus se podrá observar a simple vista.

Con telescopio se apreciarán más detalles del planeta.

Más noticias

🌙 Lucero del Alba y la Luna

De acuerdo con el Observatorio Astronómico de Quito, la Luna se acercará a Venus y a Régulo, la estrella más brillante de Leo. Aunque en otras partes del mundo se registrará una ocultación, en Ecuador solo será posible observar la conjunción.

Ambos cuerpos celestes estarán muy próximos.

La Luna presentará su fase menguante.

Régulo será visible en el mismo sector.

El fenómeno no requiere equipo especializado.

No te pierdas de leer: Video viral | Tiktoker asegura tener criatura nacida de un meteorito

🔭 ¿Qué significa Lucero del Alba?

Según la web Cielos Boreales, Venus recibe el nombre de Lucero del Alba cuando aparece brillante en el cielo antes del amanecer. En otras ocasiones también se le llama ‘lucero vespertino’, ya que depende de su posición respecto al Sol.

Venus es el tercer objeto más brillante tras el Sol y la Luna.

Tiene un tamaño similar al de la Tierra.

Su atmósfera densa refleja gran cantidad de luz.

Su temperatura ronda los 460 °C.

No es posible observar su superficie directamente.

Te puede interesar: Muere el actor Robert Redford, a los 89 años, en Estados Unidos

📌 Guía práctica para observarlo

Levantarse antes de las 05:00.

Buscar un sitio despejado mirando hacia el este.

Identificar la Luna delgada y brillante.

Venus estará junto a ella como un punto muy luminoso.

Usar binoculares o telescopio para más detalle.

Te recomendamos: