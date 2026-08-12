Eclipse solar del 12 de agosto de 2026. Así puedes verlo en vivo desde Ecuador

El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 movilizará a la comunidad científica internacional.

Sin embargo, en el territorio ecuatoriano el fenómeno astronómico no se podrá observar de forma directa.

Ante esta limitación geográfica, la aerolínea Iberia ofrecerá una transmisión especial en vivo desde un vuelo en el hemisferio norte.

🌑 ¿Se podrá ver el eclipse solar en Ecuador?

No. El eclipse solar no será visible en Ecuador en ninguna de sus fases debido a que la sombra lunar se desplazará únicamente por el hemisferio norte.

El Observatorio Astronómico de Quito de la Escuela Politécnica Nacional confirmó que Ecuador queda fuera de la umbra y la penumbra.

La trayectoria de totalidad cruzará el Ártico, Groenlandia, Islandia y España.

Para comprender en detalle las condiciones geográficas y astronómicas por las que este evento no cruzará nuestro país, te recomendamos leer las razones del porqué este fenómeno no se apreciará desde Ecuador.

🎥 Transmisión en vivo del eclipse solar

Iberia fletará un vuelo especial equipado con cuatro cámaras para retransmitir el eclipse solar en directo mediante tecnología 5G.

La emisión en vivo comenzará a las 12:33 (hora de Ecuador) a través del canal oficial de YouTube de la aerolínea Iberia (https://youtube.com/live/G5RIgr1ffaI?feature=share).

Este tipo de eventos también permite analizar efectos físicos fascinantes.

Si quieres profundizar en el impacto gravitatorio que genera la alineación de estos astros, te invitamos a consultar cómo incide el paso de la Luna en la gravedad terrestre según la NASA.

⏰ Horarios clave para seguir la transmisión desde Ecuador

La retransmisión aérea iniciará a las 12:33 en horario ecuatoriano, momento en que el Sol registrará 0 % de parcialidad.

A las 13:29 (hora ecuatoriana) ocurrirá la fase de eclipse solar total, alcanzando la máxima cobertura del disco solar antes de finalizar la emisión a las 13:49.

Para explorar más sobre cómo los científicos y agencias internacionales estudian estos fenómenos, puedes revisar las herramientas y metodologías astronómicas de la NASA.

Eclipse solar; más preguntas sobre el tema

❓ ¿A qué hora se podrá ver el eclipse solar en su punto máximo? El eclipse solar alcanzará su punto máximo de visibilidad entre las 12:00 y las 14:30, dependiendo de la ubicación geográfica exacta. En las zonas del corredor de totalidad, la oscuridad absoluta durará unos minutos, mientras que en las regiones aledañas el fenómeno se observará de forma parcial. ❓ ¿Qué pasa si miro un eclipse solar directamente sin protección adecuada? Mirar directamente un eclipse solar sin la protección adecuada puede causar retinopatía solar y daños irreversibles en la retina. La radiación ultravioleta e infrarroja daña las células fotoreceptoras del ojo sin provocar dolor inmediato, por lo que las lesiones oculares o la ceguera parcial suelen detectarse horas después de la observación. ❓ ¿Se pueden usar gafas de sol normales para ver un eclipse solar? No, las gafas de sol normales no sirven para observar un eclipse solar porque no filtran la radiación infrarroja y ultravioleta dañina. Para presenciar el evento de manera segura es indispensable utilizar visores solares o gafas certificadas bajo la norma internacional ISO 12312-2, o emplear métodos de proyección indirecta. ❓ ¿Cómo tomar fotos a un eclipse solar con el teléfono celular? Para tomar fotos a un eclipse solar con un celular es indispensable colocar un filtro solar certificado sobre la lente del teléfono. Fotografiar el Sol directamente sin esta protección puede quemar permanentemente el sensor de la cámara. Además, se recomienda desactivar el flash automático, ajustar el enfoque manualmente y utilizar un trípode para estabilizar la imagen.

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