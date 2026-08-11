¿El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 afectará la gravedad? Esto dice la NASA

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 no alterará ni suspenderá la fuerza de gravedad en la Tierra.

La confirmación responde a varios rumores virales que circulan en redes sociales sobre supuestos efectos en la atracción terrestre.

El evento astronómico solo afectará la iluminación solar.

☀️ ¿Qué ocurrirá durante el eclipse solar del 12 de agosto?

Un eclipse solar se produce cuando la Luna se posiciona exactamente entre la Tierra y el Sol, bloqueando la luz de forma parcial o total.

Este fenómeno astronómico ocurre únicamente durante la fase de Luna Nueva, en una alineación recta llamada sizigia.

La trayectoria de la umbra abarcará sectores del Ártico, Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y Portugal.

En estas regiones, la Luna cubrirá el disco solar por más de dos minutos. Si quieres profundizar sobre el trabajo científico y las misiones de la NASA frente a estos eventos de astronomía, te recomendamos revisar nuestro análisis detallado.

🚫 ¿Por qué el eclipse solar no afecta la gravedad terrestre?

La NASA desmintió categóricamente los contenidos virales de TikTok e Instagram que afirman una pérdida de gravedad por siete segundos.

La atracción gravitatoria depende exclusivamente de la masa del planeta y no de la luz solar.

El supuesto documento atribuido a la agencia espacial carece de existencia oficial.

Ningún objeto ni persona flotará durante la alineación de los cuerpos celestes.

Para conocer más sobre este aspecto y cómo las observaciones espaciales registran estos fenómenos, puedes consultar la experiencia de los astronautas de Artemis II al registrar un eclipse.

🌍 Visibilidad del fenómeno en Ecuador

El Observatorio Astronómico de Quito confirmó que el evento astronómico no se observará en Ecuador.

La sombra lunar se desplazará únicamente por el hemisferio norte.

Por tanto, el territorio ecuatoriano queda fuera de la umbra y de la penumbra.

Quienes deseen seguir la alineación deberán conectarse a la transmisión digital de la NASA.

También hemos analizado en detalle los motivos técnicos de la falta de visibilidad de este eclipse en Ecuador.

Eclipse solar; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Cómo ver un eclipse solar de forma segura sin dañar la vista? Para mirar un eclipse solar es indispensable utilizar gafas especiales con certificación internacional ISO 12312-2 o visores solares de mano adecuados. Los lentes de sol comunes, radiografías o vidrios ahumados no protegen la retina de los rayos ultravioleta y radiación infrarroja emitida por la NASA y laboratorios ópticos. ❓ ¿Qué sucede si se mira un eclipse solar directamente sin protección? Mirar directamente al Sol durante un eclipse provoca retinopatía solar, una lesión permanente en la fovea de la retina causada por la radiación solar. Los daños no generan dolor inmediato pero causan pérdida irreversible de la visión central, puntos ciegos permanentes y distorsión en la percepción de los colores. ❓ ¿Cuál es la diferencia entre un eclipse solar total y uno anular? En un eclipse solar total la Luna cubre por completo el disco del Sol, oscureciendo el cielo por unos minutos, mientras que en un eclipse anular la Luna se encuentra más lejos de la Tierra y deja visible un borde brillante de fuego solar alrededor de su silueta. ❓ ¿Por qué la Luna no cubre al Sol en todos los eclipses? La Luna no bloquea completamente al Sol en todos los eclipses debido a la forma elíptica de su órbita alrededor de la Tierra. Cuando la Luna se encuentra en su punto más lejano (apogeo), su tamaño visual aparente es menor que el del Sol, dejando al descubierto un anillo luminoso exterior en lo que se conoce como eclipse anular.

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