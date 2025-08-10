El eclipse solar del 2 de agosto de 2027 será el fenómeno astronómico más extenso registrado en el siglo XXI, según confirmaron la NASA y medios especializados como La Nación y Excelsior. Este evento alcanzará una fase de totalidad de 6 minutos y 22 segundos, superando ampliamente la duración del eclipse del 8 de abril de 2024, que fue de 4 minutos y 28 segundos.

La totalidad se podrá observar desde una franja específica que atravesará diez países: España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia. El resto de Europa, África y el sur de Asia lo verá de forma parcial.

Fecha exacta: lunes 2 de agosto de 2027.

Duración de la totalidad: 6 minutos y 22 segundos.

Ancho de la franja de totalidad: 258 km.

Extensión de la trayectoria: 15.227 km.

Superficie cubierta: 2,5 millones de km².

🌍 Eclipse 2027: alcance y visibilidad

De acuerdo con la NASA, la trayectoria del eclipse será más ancha de lo habitual porque la Luna estará en su punto más cercano a la Tierra, conocido como perigeo. Esto generará un oscurecimiento que se asemejará a un crepúsculo de 360 grados.

La fase total se apreciará únicamente dentro de la franja umbral. El resto del hemisferio oriental verá el fenómeno en forma parcial, pero igualmente impactante para la observación astronómica.

Se verá en zonas densamente pobladas.

Será una oportunidad única para estudios científicos.

Cubrirá solo una pequeña fracción de la superficie terrestre.

Puede aprovecharse para proyectos educativos.

🛠️ Guía básica para observar el eclipse de forma segura

Expertos en astronomía insisten en la importancia de utilizar protección ocular adecuada. La observación directa del Sol sin filtros certificados puede causar daños irreversibles en la vista.

Recomendaciones para observadores inexpertos:

Usar gafas con certificación ISO 12312-2.

No mirar el Sol a través de cámaras, telescopios o binoculares sin filtros solares.

Buscar puntos de observación con horizonte despejado.

Informarse sobre horarios exactos en cada región.

Seguir las transmisiones en vivo de agencias espaciales como la NASA, si el eclipse no podrá verse en regiones como Ecuador.

