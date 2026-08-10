Eclipse solar total de 2026. ¿Dónde podrá verse y cómo afectará al planeta?

El eclipse solar total ocurrirá el 12 de agosto de 2026 y su franja de totalidad atravesará Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y Portugal.

El fenómeno atmosférico y astronómico no afectará visualmente a Sudamérica, pero podrá seguirse en tiempo real mediante transmisiones globales organizadas por agencias espaciales internacionales.

🌒 ¿Dónde se verá el eclipse solar de agosto de 2026?

La franja de totalidad del eclipse solar cruzará el Ártico, Groenlandia, Islandia y el norte de España al atardecer.

El Observatorio Astronómico de Quito detalló que el punto de máxima duración registrará 2 minutos y 18 segundos de oscuridad frente a la costa oeste de Islandia.

Otras regiones del hemisferio norte, como el este de Canadá, el norte de Estados Unidos, gran parte de Europa y el noroeste de África, observarán únicamente un eclipse parcial.

En estas áreas, la Luna cubrirá solo una fracción del disco solar.

Para conocer más sobre cómo la tecnología y las agencias espaciales documentan estos eventos, puedes consultar nuestro análisis sobre el seguimiento astronómico de la NASA en eclipses solares.

🗺️ Visibilidad del fenómeno en Ecuador

El eclipse solar no será visible desde Ecuador en ninguna de sus fases.

El Observatorio Astronómico de Quito explicó que la trayectoria de la umbra y la penumbra se desplazará de forma exclusiva por el hemisferio norte, por lo que el territorio ecuatoriano quedará completamente fuera del alcance de la sombra lunar.

Debido a esta alineación geográfica, los aficionados de la región deberán recurrir a plataformas digitales para presenciar el evento en tiempo real.

🎥 Transmisión en vivo del evento astronómico

La NASA confirmó que transmitirá el eclipse solar en vivo a partir de la 13:15 EDT (12:15 mediodía en Ecuador continental) del 12 de agosto de 2026.

La cobertura en español estará disponible de forma gratuita a través de sus canales oficiales en Internet.

A esta emisión se sumará la Agencia Espacial Europea, con señal desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre en España.

Según reportó Independent, investigadores de universidades estadounidenses lanzarán más de 60 globos de gran altitud para estudiar los cambios térmicos durante la totalidad.

Si deseas profundizar en la observación espacial desde ángulos fuera del planeta, te recomendamos leer sobre cómo los astronautas de la misión Artemis II presenciaron un eclipse solar desde la órbita lunar.

🌌 Un despliegue de eventos en el cielo

El día del evento coincidirá con la alineación de seis planetas antes del amanecer y el pico de la lluvia de meteoros de las Perseidas al caer la noche.

Estos fenómenos complementarán el paso de la sombra lunar en los países donde haya visibilidad.

Científicos e instituciones astronómicas continuarán evaluando la atmósfera terrestre durante el desarrollo de este acontecimiento cósmico.

La observación de este fenómeno servirá de preparación para el eclipse solar total programado para el 2 de agosto de 2027, el cual tendrá una duración extendida de más de seis minutos en el sur de España y el norte de África.

Eclipse solar de agosto; más preguntas sobre el tema

❓ ¿A qué hora se podrá ver el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 en España? En España, el eclipse comenzará alrededor de las 19:30 horas y alcanzará su fase de totalidad entre las 20:25 y las 20:33, dependiendo de la ubicación geográfica. El fenómeno astronómico finalizará coincidiendo con el atardecer, ofreciendo un espectáculo visual único cerca del horizonte en comunidades como Galicia, Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana. ❓ ¿Desde qué lugares del mundo se verá el eclipse solar total de 2026? El eclipse solar total será visible principalmente en la franja que atraviesa el océano Ártico, Groenlandia, Islandia, España y una pequeña porción de Portugal. En otras regiones de Europa, el norte de África y partes de Norteamérica, la Luna solo cubrirá el Sol parcialmente, permitiendo únicamente la observación de un eclipse parcial. ❓ ¿Qué zonas de España tendrán la mejor visibilidad del eclipse solar total? Las mejores zonas para observar la totalidad incluyen una franja que cruza la península ibérica desde el noroeste hasta el este, abarcando ciudades como A Coruña, León, Bilbao, Zaragoza, Castellón y las Islas Baleares. En estos puntos, la sombra de la Luna cubrirá el Sol por completo durante algo más de dos minutos. ❓ ¿Cómo ver de forma segura el eclipse solar del 12 de agosto sin dañar la vista? Para mirar el eclipse de forma segura es obligatorio usar gafas de eclipse certificadas bajo la norma ISO 12312-2 o filtros solares homologados para telescopios y binoculares. Observar el Sol directamente sin la protección adecuada causa quemaduras irreparables en la retina, mientras que los cristales ahumados o gafas de sol comunes no ofrecen ninguna protección real.

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