La conmovedora carta de niño que dejó a su perro en un refugio: 'No le peguen porque mi papá le pega mucho'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

"Te dejo a Simón, es mi perro, no quiero que mi papá le pegue, llora mucho porque no hay comida". Esta es una de las frases que estaba escrita una hoja arrancada de un cuaderno y que fue hallada en una caja de cartón. En esta estaba un perro acompañado de un oso de peluche.

En redes sociales fue difundida una fotografía de la carta y tres del perro que no tardaron en hacerse virales. En solo dos días la publicación alcanzó más de 11 000 compartidos.



Fue el conmovedor contenido de la carta escrita por el pequeño lo que movió a los usuarios de redes sociales. "Te dejo mis ahorros para sus tortillas", continúa el texto escrito por el pequeño quien además hizo un pedido especial al refugio. "No le peguen, porque mi papá le pega mucho. Simón come mucho".



Pero la misiva terminó con una promesa que ha sacado más de una lágrima y hecho ver el corazón del pequeño propietario del perro. "No se lo lleven, cuando crezca vengo por Simón", concluye la carta.

En redes sociales, usuarios reaccionaron celebrando el corazón del niño, pero también condenando los maltratos que el perro recibió del padre del pequeño. "Ese perrito se nota que le hace falta el corazón de su fiel héroe. Lo rescató de seguir siendo maltratado y eso tendrá su recompensa", escribió una usuaria en Facebook.



"Ese sí es amor del bueno. Simón te estará esperando corazón y no te preocupes, seguramente llegará un angelito a su vida que lo cuide y quiera mucho mientras tú creces" comentó otra. "No sé qué me parte más el corazón, si el pequeño que tiene que regalar su peludito o este peludito tan triste", dice otra.



Y es que los ojos de Simón en las fotografías publicadas dejan ver la tristeza de su corazón. "Pobre Simón, pero sin duda lo que siente ese niño por él es amor. Que gesto tan noble de parte del niño, cuídenlo", pidió una usuaria en Facebook.



Hasta este 10 de marzo del 2020 no ha trascendido en qué país ocurrió el conmovedor caso que recordó al de un pequeño de 12 años que dejó a su cachorro en un refugio de animales de México para salvarlo de los maltratos de su padre, quien además planeaba venderlo.



"Me llamo Andrés y tengo 12 años. Entre mi mami y yo decidimos dejarlo en manos de ustedes a escondidas de mi papá porque pensaba venderlo. Lo maltrata, lo patea", se lee en la carta de Andrés quien relató que una vez el padre "lo pateó tan feo que le lastimó su colita. Espero que puedan ayudarlo y lo cuiden".

Este perrito, una cría de raza pitbull gris y de ojos azules, también llegó al refugio con uno de sus peluches favoritos. Andrés escribió que lo dejó para que el can no se olvide de él.