Canadá recomienda no usar la vacuna contra el covid-19 de AstraZeneca en los menores de 55 años

Las autoridades sanitarias canadienses recomendaron este lunes 29 de marzo del 2021 suspender el uso de la vacuna de AstraZeneca contra el covid-19 para las personas menores de 55 años ante algunos casos de reacciones adversas en Europa.

El Comité Asesor Nacional en Inmunización de Canadá (NACI, por sus siglas en inglés) adoptó esa medida como "precaución" después de que alrededor de 500 000 dosis hayan sido administradas en el país.



El Ministerio de Sanidad canadiense dijo que hasta el momento no se han registrado casos de trombosis con trombocitopenia (disminución de la cantidad de plaquetas en la sangre) en el país, aunque ha recibido información de otros casos aparte de los producidos en Europa.



Ante estas informaciones, Canadá solicitará a los fabricantes de la dosis que "realicen una valoración detallada de los beneficios y riesgos de la vacuna por edad y sexo en el contexto canadiense".



Las autoridades sanitarias señalaron que los datos proporcionados por las farmacéuticas "determinará si son necesarias acciones reguladoras adicionales".



Canadá está recibiendo dos versiones de la vacuna, una producida por la compañía anglosueca AstraZeneca y otra por el Instituto Serum de la India.



Hace dos semanas, a raíz de las informaciones sobre algunos efectos secundarios, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, afirmó en una rueda de prensa que la vacuna de AstraZeneca era "segura y efectiva".



Precisamente Canadá tiene previsto recibir mañana, martes 30 de marzo, 1,5 millones de dosis del suero de AstraZeneca procedente de EE.UU., donde las autoridades sanitarias todavía no han aprobado el uso de este medicamento para uso de emergencia.



Canadá dio luz verde en febrero al suero de AstraZeneca, después de que Pfizer y Moderna informaran de la reducción de sus envíos al país norteamericano por problemas de producción.



El parón en la recepción de las vacunas provocó la suspensión de la campaña de inmunización en el país y generó críticas al Gobierno de Trudeau.



A pesar de que Canadá es el país del mundo que ha adquirido más dosis de las vacunas contra el covid-19 per cápita, más de 400 millones para una población de alrededor de 38 millones, la campaña de vacunación va más retrasada que otros países.



Las últimas cifras indican que un 11,78% de la población canadiense ha recibido al menos una dosis de las vacunas contra el covid-19, lo que coloca a Canadá en el puesto número 36 del ránking mundial.