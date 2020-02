Bicicletas híbridas, tendencia entre ejecutivos

LEA TAMBIÉN

El uso de la bicicleta es quizá la alternativa de movilidad más extendida alrededor del mundo. Entre sus ventajas se destacan la reducción de emisiones al medioambiente, la mejora del sistema cardiovascular de las personas gracias al ejercicio físico y la disminución de vehículos en el tráfico.

Pero en ciudades donde la geografía es irregular, como en el caso de Quito u otras urbes de la Sierra, la principal traba es la dificultad que supone circular por vías muy empinadas.

Sin embargo, en los últimos años se dio a conocer una suerte de bicicletas híbridas que incorporan un motor para facilitar el traslado en las calles.



En la capital, uno de los pioneros en la implementación de motores asistidos en los ‘caballitos de acero’ es Construbicis.

Carlos Tacuri, conocido activista y promotor del uso de la bicicleta, contó que este sistema funciona con un motor eléctrico de 450 vatios. La variante es capaz de alcanzar un medio caballo de fuerza.



Al igual que cualquier dispositivo electrónico, la batería del sistema puede durar 40 kilómetros de recorrido. Posteriormente, se la debe cargar en cualquier enchufe eléctrico por cuatro horas seguidas.



“En promedio, un oficinista en Quito recorre cinco kilómetros al día en bicicleta”, dijo.



Lo llamativo, según el experto, es que el sistema atrae al segmento de la población que no se decide a ir al trabajo en bicicleta por la transpiración que genera el pedalear. De hecho, Tacuri aseguró que varios profesionales de la salud se han “animado” a andar en bicicleta desde que descubrieron las ventajas de la ‘e-bike’.



Estos dispositivos incluyen un acelerador, un indicador de carga, un mando para encender el sistema asistido y una batería desmontable negra. Todo el sistema eléctrico, incluida la bicicleta, pesa 59 libras.



En países europeos, como Francia, España y Holanda, se tomó en consideración las ventajas de los motores eléctricos al momento de diseñar el sistema de bicicletas públicas. Ese es el caso de la BiciMad de Madrid, que en su primera fase instaló 1 560 bicis eléctricas dispuestas principalmente en el centro de la ciudad.



Lo novedoso es que están disponibles las 24 horas del día.

Tacuri, que fue el encargado del diseño de sistema público capitalino BiciQ, cree que la tendencia de incluir bicicletas eléctricas será cada vez más extendida en Latinoamérica.

“Es ideal para las personas que trabajan o que por su edad no pueden pedalear tanto”.



Otra opción más extendida en el Cono Sur, especialmente en Chile, Colombia y Argentina, son las denominadas bicimotos. De hecho, se calcula que la producción de motores para bicicletas en China pasó de



200 000, hace 8 años, a 22 millones el año pasado.

Uno de los sitios en el país donde se distribuyen este tipo de bicicletas adaptadas está en Cuenca. Esteban Mogrovejo, gerente de Cat Industries, dijo que este sistema incluye un motor a gasolina que varía entre los 35 y 48 centímetros cúbicos. Alcanza una velocidad de 40 kilómetros por hora.



Tras el eje del volante se incorpora un tanque de combustible de dos litros. No tiene cambios, solo un control de aceleración en el manubrio.



Al ser un medio de transporte ligero y con bajo consumo de combustible, su uso se generalizó en varias ciudades argentinas, en donde se han convertido en otro elemento a tomar en cuenta en el transporte.



Lo interesante es que en el país están disponibles las bicicletas ya adaptadas como tal. O a su vez, los motores que pueden ser instalados en casi el 80 % de las bicicletas normales.



Una de las observaciones a las bicicletas asistidas, tanto a motor eléctrico como a gasolina, es la necesidad de incluir dentro de las normativas de tránsito la obligación de llevar casco para quien las conduzca.



Para evitar accidentes, en otras ciudades europeas, como Ámsterdam, ya se delinean proyectos para incluir bicicletas con sensores inteligentes dentro del sistema público.