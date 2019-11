Cinco artistas instalan una galería de cerámica y grabado en Ibarra

LEA TAMBIÉN

Las técnicas de cerámica y el grabado confluyen en Barro&Tinta. Esta galería de arte, situada en la parroquia de San Antonio de Ibarra (Imbabura), es una propuesta de cinco artistas plásticos imbabureños.

Entre sus obras hay temáticas contemporáneas, pero también se nutren de elementos de la iconografía andina.



Con este último no solo revitalizan, sino que lo transforman para ofrecer una estética particular, dice Gabriela Ayala.



La artista domina la lustración, muralismo, cerámica, grabado y pintura. Esta emprendedora, magíster en Comunicación Intercultural con Enfoque de Género, siempre ha sentido una atracción hacia la cultura ancestral.



Así lo representa en una de sus últimas obras titulada Pachamama -Madre Tierra, en español-. Este cuadro es uno de los 10 grabados que formaron parte de la exposición La Sabiduría Ancestral.



Estos trabajos se expusieron en el marco del seminario Experiencias de Descolonización de la Educación Superior, que se desarrolló en Oslo, Noruega, en septiembre anterior.



Los grabados son el primer resultado de Barro & Tinta que fueron a Europa. Ayala decidió no solo presentar sus obras, sino también llevó los trabajos de sus compañeros Andrea Heredia, Aréliz Erazo, Néstor Pérez y Diego Buitrón, que integran este nicho cultural, cuyo sueño es difundir las artes.



Heredia se inspiró en los kipus, una herramienta prehispánica que utilizaban los incas para llevar el registro y la contabilidad.



La artista es una de las fundadoras del taller Casa de la Cerámica del Centro Cultural Daniel Reyes, de San Antonio. Esta parroquia ibarreña es famosa por sus escultores y talladores de madera.



La agrupación ha participado en exposiciones nacionales como Opus Magnum, de Quito, y la VIII Bienal Nacional de Arte no Visual, en Guayaquil.

En la galería, situada frente al parque Francisco Calderón, se exhiben las últimas piezas de arcilla creadas por los hábiles artistas. Gabriela Ayala señala que manejan algunas técnicas, una de ellas es la ilustración sobre cerámica.



El sitio también está equipado con una prensa para grabado. La idea es igualmente ofrecer un espacio a otros grabadores para que puedan plasmar sus matrices.



Otro eje de trabajo de Barro&Tinta es los talleres de formación permanente, en donde enseñan a modelar la cerámica a personas de todas las edades. Los secretos para dar forma la arcilla están a cargo de Diego Buitrón, otro de los alfareros formado en la Casa de la Cerámica.



Además hay talleres de arte para niños, a cargo de Aréliz Erazo, que tiene experiencia en procesos artísticos.

Igualmente han optado por explorar el grabado con fines utilitarios. Por eso, han creado una línea para tarjetas, encuadernación, bolsos, entre otros, pero con un toque artístico o diseños personalizados.