Arte puede mejorar pronóstico y calidad de vida en pacientes con alzhéimer

Los pacientes con un trastorno cognitivo mayor como el alzhéimer pueden tener un mejor pronóstico y mejor calidad de vida gracias a la arteterapia, señaló este lunes 17 de junio del 2019 un especialista.

El doctor Juan Manuel Salgado Camacho, jefe de neurocirugía y neurociencias del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca (México), dijo a EFE que la expresión artística, realizada tres veces por semana, puede complementar el tratamiento integral de un paciente con esta enfermedad.



La arteterapia, detalló, "ayuda a los pacientes a canalizar sus sentimientos" y permite que sus neuronas generen más puntos de conexión y, con ello, pueda retrasarse el desarrollo de la enfermedad.



"No se cura. Sin embargo, los pacientes suelen tener una mejor calidad de vida y una progresión más lenta de esta condición", aseveró el especialista.

Esta terapia está relacionada a las personas con este padecimiento en dos sentidos.



En aquellos que antes de padecerla eran creadores de arte "les cambia la forma que perciben la posición de las formas, les cambian los planos, cambian la paleta de color y adquieren un estilo un poco más abstracto".

En quienes nunca tuvieron una relación con el arte, detalló, con la arteterapia tienen una mejor respuesta al tratamiento.

El alzhéimer es una enfermedad que afecta al cerebro, la cual ocasiona la pérdida de neuronas y, en la medida que se pierdan estas, se pierden también capacidades cognitivas como el pensamiento y la memoria.

El doctor Juan Manuel Salgado Camacho muestra la obra pictórica de un paciente con alzhéimer. Foto: EFE

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la demencia es un trastorno neurocognitivo mayor, que engloba a varias enfermedades progresivas que afectan a la memoria, así como a otras capacidades cognitivas y al comportamiento.



La enfermedad de Alzheimer es la forma más frecuente de trastorno neurocognitivo mayor, y concentra entre 60% y 70% de los casos y afecta con más frecuencia a las mujeres.



Es catalogada como un síndrome que implica el deterioro de la memoria, el intelecto, el comportamiento y la capacidad para realizar actividades de la vida diaria.



Aunque afecta principalmente a las personas mayores, no constituye una consecuencia normal del envejecimiento.



Otros tipos de demencia frecuente son la demencia vascular y las formas mixtas.



Salgado Camacho indicó que, en la medida en que ciertas demencias afectan capacidades cognitivas como el lenguaje, el pensamiento, la capacidad de planear, tener deseos, ilusiones, aspiraciones y sentimientos, los pacientes van liberando habilidades creativas.



Sin embargo, esto no quiere decir que las personas con alzhéimer tengan habilidades en el arte, no obstante, "es un hecho que esta práctica beneficia a los pacientes".



El especialista afirmó que no solo la pintura ayuda a la mejoría, sino que también la música y la escultura, combinadas con medicamentos, permiten mejorar el pronóstico y la calidad de vida.

El experto señaló que existen factores de riesgo para desarrollar este padecimiento como la edad, factores genéticos, la baja escolaridad; así como la hipertensión y la diabetes.



Recomendó que para evitar desarrollarla o que los síntomas se presenten tempranamente, se debe llevar una dieta balanceada, basada en la mediterránea.



Del mismo modo, realizar ejercicio tres o cuatro veces por semana así como realizar tareas cognitivas importantes como aprender un nuevo idioma o estudiar algún diplomado puede mantener al cerebro ocupado y, con ello, retrasar la aparición de la enfermedad.

Finalmente, dijo que es muy importante que los pacientes con un trastorno neurocognitivo mayor o alzhéimer sean tratados de manera integral con medicamentos que mejoren su área cognitiva, afectiva y conductual.



Además de proporcionar a ellos y a sus familiares y cuidadores información de valor para enfrentar el padecimiento.