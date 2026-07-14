La última actuación de Sam Neill: el adiós del actor de ‘Jurassic Park’

El reconocido actor Sam Neill, famoso por su papel en ‘Jurassic Park’, falleció a los 78 años debido a un cáncer de sangre que enfrentó durante varios años.

Más noticias

A pesar de su enfermedad, continuó trabajando hasta el final, destacando en la miniserie ‘Apples Never Fall’ (Un revés inesperado), que comparte con Annette Bening.

Trama y personajes de ‘Apples Never Fall’

‘Apples Never Fall’ se presenta como un thriller sobre la desaparición de una madre, pero poco a poco revela que su verdadero foco está en las complejas relaciones de la familia Delaney. La trama sigue a Joy y Stan, un matrimonio retirado del tenis, y a sus cuatro hijos adultos, mientras salen a la luz viejos resentimientos, secretos y conflictos familiares.

Todo comienza cuando Joy desaparece sin dejar rastro, lo que lleva a sus seres queridos y a la policía a sospechar que ocurrió algo grave. A medida que avanza la investigación, las evidencias empiezan a señalar a Stan como principal sospechoso.

La serie combina escenas del presente con recuerdos del pasado para mostrar la dinámica familiar antes de la desaparición. En ese contexto aparece Savannah, una joven que asegura escapar de una relación abusiva y que es acogida por Joy, convirtiéndose gradualmente en una figura clave dentro de la historia.

Te puede interesar: Muere Sam Neill a los 78 años, el inolvidable protagonista de ‘Jurassic Park’

Otras producciones recientes de Sam Neill

El actor Sam Neill también participó en otras producciones recientes antes de su fallecimiento: