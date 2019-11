Apple elimina de la App Store las aplicaciones de cigarrillos electrónicos

LEA TAMBIÉN

La multinacional estadounidense Apple anunció este viernes 15 de noviembre del 2019 que eliminó de su tienda digital App Store todas las aplicaciones que tengan que ver con cigarrillos electrónicos después de que varias organizaciones de salud de EE.UU. consideraran su consumo una "crisis sanitaria".

En concreto, son 181 aplicaciones que hasta este viernes se podían encontrar en la App Store y desde las que los usuarios pueden controlar distintas variables de sus cigarrillos o con las que acceder a juegos, redes sociales o contenidos vinculados a estos dispositivos electrónicos.



Según informó la compañía de Cupertino (California, EE.UU.), aquellos usuarios que ya se hayan descargado las aplicaciones y las tengan instaladas en su teléfono móvil podrán seguir usándolas y transferirlas a nuevos dispositivos, de manera que la decisión solo afecta a los potenciales futuros usuarios.



"Recientemente, expertos de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) y de la Asociación de Corazón de EE.UU. han atribuido heridas en los pulmones y fallecimientos a los cigarrillos electrónicos, hasta el punto de tildarlos de crisis de salud pública y de epidemia entre los jóvenes", indicó Apple en un comunicado.



"Estamos de acuerdo con ello y hemos actualizado las normas de uso de la App Store para reflejar que las aplicaciones que alienten o faciliten el uso de estos productos no están permitidas", apuntó la compañía, según la cual las 181 aplicaciones eliminadas son solo un 0,0001 % del total de las que se pueden hallar en su tienda.



Antes de tomar esta decisión, Apple ya tenía una política muy restrictiva en este campo: no permitía aplicaciones de venta directa de cigarrillos electrónicos y desde junio no había aprobado ninguna nueva aplicación vinculada a estos productos.



El cerco sobre los cigarrillos electrónicos cada vez se estrecha más en EE.UU., con prohibiciones a nivel local y estatal y la amenaza del propio presidente del país, Donald Trump, de prohibir la comercialización de estos productos a nivel federal.

El jueves 14 de noviembre, los CDC publicaron un informe en el que cifraron en 42 las personas fallecidas hasta la fecha en EE.UU. por daños en los pulmones causadas por el uso de cigarrillos electrónicos, así como más de 2 000 casos de gente que ha sufrido lesiones pulmonares no fatales.