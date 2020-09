Apple apuesta por paquetes de suscripción con TV, música, noticias y fitness

LEA TAMBIÉN

Apple dijo el martes que incluirá televisión, música y noticias, entre otros contenidos, en un solo paquete de suscripción, un nuevo esfuerzo por apuntalar los servicios vinculados a su “ecosistema” de iPhone.

El paquete Apple One básico, que estará disponible a finales de este año, comenzará con una mensualidad de USD 15 e incluirá también su recién lanzado servicio de acondicionamiento físico vinculado a Apple Watch.



Durante una presentación transmitida en línea desde el llamado Apple Park, su monumental sede en Silicon Valley, la compañía eludió mencionar el muy esperado iPhone para 5G, considerado vital para su futuro financiero.



Los analistas, no obstante, esperan ese debut el próximo mes debido a la interrupción en la producción causada por la pandemia de coronavirus.



Esta nueva oferta del paquete de suscripción muestra claramente los esfuerzos de Apple para poner más énfasis en el contenido y los servicios digitales en medio de un mercado global de smartphones de capa caída.



El paquete Apple One de USD 15 incluye Apple Music, Apple TV+, el servicio de juegos Apple Arcade y almacenamiento iCloud. Un plan familiar de 20 dólares por mes puede ser compartido por hasta seis personas.

Un paquete actualizado de 30 dólares agrega Apple Fitness+, Apple News+ y almacenamiento adicional en la nube.



“Con Apple One, puedes acceder a lo mejor del entretenimiento de Apple en todos sus dispositivos favoritos con una simple suscripción”, dijo el vicepresidente senior de software y servicios de Internet de Apple, Eddy Cue.



El servicio Fitness+ ofrecido por Apple está vinculado a su línea de relojes inteligentes, que se mejoró con un Watch SE a 279 dólares, un precio más bajo que el de sus emblemáticos dispositivos de pulsera.



Apple también presentó su smartwatch Serie 6 a partir de 399 dólares, y agregó nuevas funciones que incluyen monitorear el sueño y los niveles de oxígeno en la sangre, así como detectar cuándo los usuarios se lavan las manos.



“El detective de lavado de manos reconoce el movimiento y el sonido cuando te lavas las manos y te anima a seguir durante los 20 segundos recomendados”, dijo el director ejecutivo de Apple, Tim Cook.



Apple se refirió a las bondades de su reloj inteligente, sus servicios y su iPad para trabajar o aprender de forma remota y mantenerse saludable mientras la pandemia continúa alterando la vida cotidiana de las personas.



Apple Watch hace también las veces de ancla del software móvil del gigante tecnológico, pues se sincroniza con el iPhone.



“La parte crucial para Apple es mantener la base de usuarios de iPhone y venderles una tonelada de accesorios como AirPods y obtener servicios”, dijo el analista Patrick Moorhead, de Moor Insights and Strategy.