Alertan sobre píxeles espía en correos: dos tercios de 'emails' los utilizan

Los píxeles de seguimiento o píxeles espía en los correos electrónicos permiten saber si el receptor lo ha abierto y desde qué localización y dispositivo, y en la actualidad su uso se ha vuelto "endémico", según ha alertado la herramienta de seguridad para el correo Hey.

Como recoge la cadena británica BBC, dos tercios de los correos electrónicos recibidos por los usuarios de la herramienta de correo Hey contenían píxeles espía, un total de 600 000 mensajes al día del total de un millón de correos diarios analizados.



Los píxeles de seguimiento en los correos electrónicos son una técnica utilizada de forma frecuente, y permiten saber si este se ha abierto, cuándo, cuántas veces, desde qué dispositivo y la localización aproximada del usuario basada en su dirección IP, que incluso precisa la calle.



Suele aparecer como un archivo de imagen en formato GIF o PNG de 1x1 píxeles insertado en el encabezamiento o en el pie del correo, y normalmente no resulta apreciable a simple vista ni hay forma de evitarlo, como informa también la compañía de servicios en la nube CloudHQ.



Este elemento, conocido también como balizas web, lleva años existiendo y usándose. Según Hey, la mayor parte de correos electrónicos que usan estos píxeles provienen de grandes compañías que los utilizan para campañas de marketing (como British Airways, TalkTalk, Vodafone, Sainsbury's, Tesco, HSBC, Marks & Spencer, Asos y Unilever), pero no se encuentran presentes en los mensajes de las grandes compañías tecnológicas.



Los usuarios del gestor de correo Hey reciben una media de 24 mensajes al día con píxeles de seguimiento, y un 10% de ellos incluso recibe más de 50 correos con píxeles espía.



El cofundador de la herramienta, David Heinemeier Hansson, ha asegurado que el uso de los píxeles de seguimiento se ha convertido en "endémico" en la actualidad y ha denunciado que se utilizan de forma invisible para el usuario.



"No aparece un mensaje que diga 'este email incluye un pixel espía' en la mayor parte de los softwares de email", ha añadido Heinemeier Hansson. El gestor de correo Hey, que funciona por suscripción de pago, sí que ofrece esta función.