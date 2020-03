Actividad hormonal de las mujeres las hace propensas a la esclerosis múltiple

LEA TAMBIÉN

La actividad hormonal y el sistema inmunológico hacen más susceptibles a las mujeres de padecer esclerosis múltiple, enfermedad incurable que puede ser incapacitante, dijo este martes 3 de marzo de 2020 el especialista mexicano Miguel Ángel Macías.

"Las mujeres son más propensas a enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, la tiroiditis o la esclerosis múltiple. Tienen que influir las hormonas, que son mensajeras tanto como el sistema nervioso, el problema de la esclerosis es que no se conoce la causa directa", dijo Macías en Guadalajara (oeste de México).



Señaló que no existe un marcador genético que indique que las mujeres jóvenes tienen tres veces más posibilidad que los hombres de padecer esta enfermedad catalogada como la primera causa de discapacidad no traumática en adultos mayores.



"Lo más grave es que aparece en personas muy jóvenes, sobre todo en mujeres, tres por cada hombre afectado, entre 20 y 40 años de edad.



Generalmente se diagnostican entre los 25 y 30 años de edad, que es cuando su futuro está siendo planeado y en una edad altamente productiva".



En México hay entre 12 a 20 casos por cada 100 000 habitantes con esta enfermedad crónica e inflamatoria del sistema nervioso central que en 80 % de los casos, se manifiesta mediante ataques a las funciones de la mielina, que trasmite los impulsos nerviosos, las cuales dejan secuelas neuronales irreversibles.

La esclerosis múltiple afecta en mayor medida a mujeres jóvenes entre 25 y 30 años de edad. Foto: Flickr

Entre la aparición de la primera crisis que se manifiesta con parálisis de una parte del cuerpo y el momento en que el paciente se ve obligado a usar silla de rueda, pueden pasar entre 7 y 10 años, explicó.



Macías, académico de la Universidad de Guadalajara, explicó que los países más cercanos a los polos son los que mayor número de casos presentan. En el caso de Canadá la prevalencia es de 300 casos por cada 100 000 habitantes, mientras que el norte de Europa tiene 250 y 400 casos.



Algunos de los síntomas es paralización parcial o total de una parte del cuerpo por más de 24 horas, pérdida de visión de un ojo, pérdida de sensación de dolor, disfunción sexual, debilidad en extremidades, fatiga constante, calambres, deterioro cognitivo, hormigueos, problemas del intestino o pérdida de coordinación corporal.



El médico Fernando Cortés Enríquez, especialista en esclerosis múltiple afirmó que hay diversos tratamientos para la enfermedad que van desde los desinflamatorios del sistema nervioso hasta los inmunosupresores que reconstruyen el sistema inmune.



Los especialistas presentaron un nuevo medicamento llamado Cladribina que debe ser tomado por el paciente una vez al año durante dos semanas, lo que permitirá una mayor adhesión al tratamiento.

El medicamento ha sido aprobado en México y 60 países incluyendo Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Australia y 10 países de América Latina.