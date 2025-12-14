La inteligencia artificial (IA) permite a los usuarios crear contenido audiovisual de diversos tipos y para diversas épocas y tendencias, como la Navidad.

La nueva tendencia en redes sociales es usar IA para generar videos estilo ‘detrás de cámara’ de películas famosas, como si el usuario estuviera en el set de filmación. Y qué mejor que hacerlo en esta época con películas navideñas.

Para recrear escenas navideñas de filmes como ‘Mi Pobre Angelito’ o ‘El Grinch’, los usuarios pueden emplear varias herramientas y una guía de ‘prompts’ adecuada.

📽️ ¿Cómo crear videos ‘detrás de cámara’ con IA?

La base para la creación de estos videos consiste en escribir un ‘prompt’ o comando de texto.

El ‘prompt’ es la instrucción que guía al programa de IA a generar el resultado deseado, explica One en su guía sobre el tema.

Un ‘prompt’ eficaz debe incluir elementos esenciales como el objetivo, las bases, el contexto y el tono deseado.

En el caso de un video ‘detrás de cámara’, el usuario debe describir la escena, el movimiento que desea, e incluir detalles del set de filmación como cámaras, directores y equipo técnico.

La mayoría de los servicios de IA de video son de pago, pero ofrecen versiones gratuitas para probarlos, generalmente con limitaciones de resolución, marcas de agua o un número limitado de créditos.

Para iniciar, el usuario necesita crear una cuenta en el servicio y recibirá ‘tokens’ o créditos gratuitos, según reporta Xataka.

🎄 Las seis IA claves para generar videos ‘detrás de cámara’

Existen múltiples plataformas, pero estas seis destacan por sus características y planes, basándose en la información proporcionada por Xataka:

Hailuo: Ofrece los mejores resultados en pruebas y proporciona créditos diarios, con un límite de 6 segundos a 768p.

Runway: Una de las grandes herramientas, su versión gratuita es una demo que otorga 125 créditos de un solo uso al registrarse.

Kling AI: Ofrece 166 créditos al mes, pero la generación de texto a video está desactivada en el plan gratuito.

CapCut: Su función gratuita crea videos como una sucesión de imágenes estáticas con voz de fondo.

Gemini (Veo 3.1): Representa el motor de IA de Google; la versión anterior (Veo 2) es gratuita a través del portal AI Studio.

InVideo: Permite especificar formatos para redes sociales (Reels/TikTok) en su modo gratuito lite, aunque con marca de agua.

💻 Guía de ‘prompt’ para videos ‘detrás de cámara’ navideños

´Prompt’ adecuado para Veo 3.1.

Para generar un video detrás de cámara de una película como ‘Mi Pobre Angelito’, se recomienda un ‘prompt’ detallado que combine la escena original con los elementos de una producción cinematográfica.

Ejemplo de ‘prompt’ recomendado:

“Genera un video estilo ‘detrás de cámaras’ a partir de una escena famosa de ‘Mi Pobre Angelito’, como Kevin solo en la casa. Anima la escena para que los actores puedan moverse ligeramente, como si se tratara de un corte entre tomas. Detrás de Kevin, integra un set de filmación completo: una gran pantalla de croma, un camarógrafo con una cámara de cine enfocando a Kevin, un director gesticulando y equipo técnico en acción. Mantén el estilo visual coherente con la imagen original, pero deja claro que es un momento entre tomas dentro de un estudio cinematográfico.”

Guía ultra-rápida:

Para crear un video detrás de cámara navideño (ej. ‘Mi Pobre Angelito’) usando una IA como Gemini (ejemplo ilustrativo), el usuario debe:

Acceso: Entrar al servicio de IA y obtener los créditos gratuitos limitados.

‘Prompt’: Escribir un comando de texto detallado. El ‘prompt’ debe especificar la escena, la animación (movimiento ligero) y todos los elementos del set de filmación (croma, cámaras, director).

Generar: Ejecutar el comando. La IA produce el video basado en el texto.

La precisión del ‘prompt’ es crucial. Es necesario ser claro y específico, eliminando texto innecesario para que la herramienta de IA entienda la solicitud, como se detalla en la información de One.

