El juego del amigo secreto que es típico de Navidad puede provocarte un mal sabor de boca en lugar de ser una dinámica divertida.

A veces hay regalos que parecen de última hora o sin intención, a veces hay comparaciones entre lo que unos dan y otros reciben.

Más noticias

O el regalo termina siendo más compromiso que sorpresa. Y para que quien regala no falle —y quien recibe no se resienta— aquí van ideas prácticas y creativas para acertar sin esfuerzo.

Planifica el amigo secreto: ideas prácticas y creativas

🎯 1. Usa pistas sutiles (o encuestas anónimas)

Antes del intercambio, cada participante puede responder una minificha con preguntas tipo:

“¿Dulce o salado?”

“¿Qué olor te relaja?”

“¿Color favorito?”

“¿Algo que siempre te hace falta en la oficina/casa?”

Luego esas fichas se socializan o se colocan en un lugar visible, así los demás tienen pistas sin saber quién es quién.

🎁 2. Observa su día a día

Los mejores regalos salen de mirar:

Qué toma (¿café, té, jugos?)

Qué accesorios usa (¿auriculares, tote bag, tazas?)

Si tiene plantas, mascotas o algún hobby visible.

Un detalle pequeño, pero personalizado, siempre encanta.

💬 3. Hazlo temático

Define un tema general (por ejemplo, “regalos para relajarse”, “cosas que huelan bien”, “algo que te haga reír”).

Eso orienta a todos y baja el riesgo de errores.

💡 4. Piensa en experiencias, no cosas

A veces un pequeño vale personalizado funciona mejor:

“Vale por un café juntos”

“Vale por un desayuno hecho por mí”

“Vale por una tarde sin reuniones” (si es oficina 😂)

🌿 5. Evita lo impersonal

Cosas genéricas como velas sin olor, tazas básicas o llaveros sin historia rara vez emocionan.

Pero una vela con aroma elegido según su signo, o una taza con una frase que diga algo sobre esa persona, cambia todo.

💌 6. Acompaña con una nota

Una tarjeta escrita a mano puede hacer que incluso un regalo sencillo parezca muy pensado.

Ejemplo: “Elegí esto porque me recordó cómo siempre dices que necesitas un momento de calma”.

🔍 Tip infalible

Se puede hacer una lista de tres posibles regalos que les gustaría recibir a los jugadores. Así tu amigo secreto tendrá pistas claras y evitará equivocarse. Solo recuerda dejarla en un lugar visible.

Te recomendamos