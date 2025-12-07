La plataforma de juegos en línea ‘Roblox’ puso en marcha un nuevo sistema para verificar la edad de sus usuarios.

La herramienta analiza imágenes del rostro de las personas.

La empresa asegura que la función busca impedir que niños y adolescentes chateen con usuarios mayores que no conocen, según reporta The New York Times.

Esta medida de ‘Roblox’ responde a una tendencia global, ya que gobiernos alrededor del mundo promulgan nuevas normas sobre redes sociales para proteger a los menores.

💡 Riesgos de seguridad motivan el cambio en ‘Roblox’

A pesar de que ‘Roblox’ ya utiliza una serie de medidas de seguridad como la supervisión por IA de mensajes y filtros de chat, se han reportado incidentes preocupantes.

El mismo medio The New York Times documenta que se ha colado material explícito, como juegos que recrean tiroteos masivos.

También han ocurrido casos de menores captados, explotados sexualmente e incluso el secuestro de un menor por alguien conocido en la plataforma.

🚨 ¿Cómo funciona la verificación facial en Roblox?

La estimación de la edad será voluntaria al principio, pero se convertirá en obligatoria a principios de diciembre en Australia, Países Bajos y Nueva Zelanda, y a principios de enero de 2026 en todos los lugares con función de chat de la aplicación.

Para la verificación, se pide a los usuarios que giren ligeramente la cabeza. Las imágenes son captadas y analizadas por una empresa externa, Persona, con el fin de estimar la edad, informó ‘Roblox’.

La empresa clasifica a los usuarios por grupos de edad (ej. de 9 a 12 años). Un usuario solo puede chatear con su grupo de edad y con los grupos inmediatamente superiores e inferiores.

🤔 Alertas por contenido inapropiado y privacidad

Una investigación de los expertos en comportamiento digital Revealing Reality, compartida con The Guardian, encontró un “desajuste preocupante” entre la apariencia infantil de la plataforma y la realidad que experimentan los niños.

El estudio, para el que crearon cuentas de prueba, expuso la facilidad con que menores de hasta 5 años pueden interactuar sin una verificación de edad efectiva.

Además, una de sus cuentas de 10 años pudo acceder a “ambientes altamente sugerentes”, incluyendo avatares en poses sexuales.

Damon De Ionno, director de investigación de Revealing Reality, afirmó, citado por The Guardian, que las nuevas funciones de seguridad no son suficientes.

Por su parte, Matt Kaufman, jefe de seguridad de ‘Roblox’, aseguró que la empresa está “plenamente comprometida” a seguir mejorando la seguridad, señalando que solo en 2024 añadieron más de 40 mejoras.

🔎 El control parental es esencial para proteger a los menores

El Español explica que en tiendas como Google Play Store, los padres pueden restringir contenido, aunque la autenticación para compras es una opción adicional para evitar gastos inesperados.

Guía rápida: ¿Cómo usar el control parental en Google Play Store?

El Español explica que los padres pueden usar el control parental en Google Play Store para evitar que los menores descarguen contenido inadecuado para su edad.

¿Qué es el control parental de Google Play Store? Esta función permite restringir el tipo de contenido que se puede descargar de la tienda de Google.

La restricción se establece según criterios de edad o temas. Google Play Store ofrece límites en tres secciones: aplicaciones, películas y música.

Pasos para activar la función:

Acceda a la tienda de aplicaciones. Abra el menú lateral y pulse la opción “Ajustes”. Busque la sección “Control Parental” y acceda. Se le solicitará activar la opción usando un PIN. Este PIN es crucial.

Guía Google Play.

Se solicitará cada vez que se intente descargar un elemento que no coincida con los filtros establecidos. Es vital que el menor no conozca la clave.

Los límites de restricción varían según el tipo de contenido:

Juegos y aplicaciones: La restricción va desde PEGI 3 (recomendadas para mayores de 3 años) hasta PEGI 18 (para mayores de 18 años).

La restricción va desde PEGI 3 (recomendadas para mayores de 3 años) hasta PEGI 18 (para mayores de 18 años). Películas: Se puede escoger entre contenido para todos los públicos o para mayores de 13, 16 o 18 años e incluso películas pornográficas.

Se puede escoger entre contenido para todos los públicos o para mayores de 13, 16 o 18 años e incluso películas pornográficas. Música: En este caso, solo se puede elegir entre restringir o no la música que está marcada como explícita por su vocabulario o expresiones.

El Español recuerda que esta opción sirve para contenido de pago y gratuito. Además, existe una opción adicional para pedir autentificación al realizar compras.

